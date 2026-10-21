"¿Estás enfermo?": Donald Trump insulta a periodista en nuevo enfrentamiento en la Casa Blanca

21 oct. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo enfrentamiento con la prensa luego de molestarse con Andrew Feinberg, corresponsal del medio británico The Independent, durante una ronda de preguntas en el Salón Oval de la Casa Blanca.

El mandatario le exigió que guardara silencio mientras el periodista intentaba intervenir y le advirtió: “No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”.

Posteriormente, Trump volvió a increparlo con insultos: “¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? La verdad es que creo que tienes algún problema”, le dijo, en un momento que quedó registrado en video.

El intercambio se produjo mientras Trump y el vicepresidente JD Vance presentaban un programa de recompensas para quienes denuncien presuntos fraudes al Gobierno. Feinberg intentó consultar al mandatario sobre sus planes para renovar un campo de golf público en Washington D. C., proyecto que ha generado controversia por la tala de árboles.

La tensión entre Trump y la prensa

El episodio se suma a otros enfrentamientos de Trump con medios de comunicación. En septiembre, restringió el acceso de periodistas de CNN, MSNBC y Politics a actividades en la Casa Blanca, acusándolos de difundir noticias falsas.

Los medios afectados recurrieron a la justicia, argumentando que las restricciones vulneraban la libertad de prensa y la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Mientras la disputa judicial sigue en curso, una jueza habilitó credenciales especiales para que sus periodistas pudieran continuar trabajando en la Casa Blanca.

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