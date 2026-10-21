"¿Qué estoy viviendo?": Michelle Carvalho fue diagnosticada con problema de salud

21 oct. 2026 - 10:53 hrs.

Michelle Carvalho causó preocupación en sus seguidores luego de contar que sufrió problemas de salud que la obligaron a ir al ginecólogo. A través de sus redes sociales, reveló que comenzó a experimentar molestias menstruales que nunca antes había sentido.

La exchica reality explicó que durante años sus periodos menstruales habían sido muy distintos a lo que le relataban sus amigas y otras mujeres de su entorno. Sin embargo, esta vez se encontró con síntomas que la sorprendieron y que la llevaron a preguntarse qué estaba ocurriendo.

El problema de salud de Michelle Carvalho

"Quizás es un tema muy íntimo, pero estoy viviendo por primera vez una experiencia real de tener mi periodo como la primera vez, porque nunca antes lo había tenido de una forma que yo considerara 100% real", contó a través de una historia en Instagram.

La modelo agregó que nunca había experimentado las molestias de las que otras mujeres solían hablarle. "Yo nunca he tenido esa experiencia fea, hasta que la he tenido hoy y fue como '¿qué locura es esta?, ¿qué estoy viviendo?'. Estoy en shock de que la gente viva eso", relató.

En otra publicación, también mencionó que estaba experimentando cambios de ánimo repentinos: "Y ahí llegan estas ganas de llorar de la nada".

Posteriormente, informó que acudió al médico y que recibió un diagnóstico de adenomiosis difusa.

¿Qué es la adenomiosis?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la adenomiosis es una afección que ocurre cuando el tejido que recubre el interior del útero crece dentro de su pared muscular. Durante el ciclo menstrual, este tejido también se engrosa y sangra, lo que puede provocar periodos más abundantes y dolorosos.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran los cólicos menstruales intensos, el sangrado abundante o prolongado y el dolor pélvico. Sin embargo, algunas personas pueden presentar molestias leves o no tener síntomas.

La causa exacta de la adenomiosis todavía no está clara. Según la Clínica Mayo, existen tratamientos que pueden ayudar a controlar el dolor y el sangrado, incluidos los hormonales, por lo que la evaluación médica permite determinar las alternativas más adecuadas para cada caso.

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