"Con mucha conciencia": Michelle Carvalho explica qué ha hecho al mostrar su notoria pérdida de peso

18 oct. 2026 - 10:44 hrs.

Durante años, Michelle Carvalho se ha convertido en una de las figuras de la farándula que más ha defendido el llamado "body positive", promoviendo la aceptación, aprecio y amor por su cuerpo tal y cual como es.

Y es que muchos recuerdan a la Michelle que se hizo conocida en el reality Mundos Opuestos del año 2012, por lo que, tras subir de peso, muchos le han criticado su nueva figura, hasta escudándose en que se preocupaban por su salud.

Varias veces la modelo desestimó estas críticas y reafirmó el amor por su cuerpo, pero hace algunos meses la brasileña se propuso la meta de bajar de peso y les ha ido mostrando a sus seguidores los resultados de este proceso.

"Llegué a la meta chicos"

A través de un video de TikTok publicado hace unos días, Michelle se mostró con un conjunto deportivo celeste anunciando que ahora pesa 98 kilos.

Sin embargo, para darle un poco de humor a la publicación, escondió la mitad de su cuerpo tras un espejo, señalando que pesaba 49 kilos: "Llegué a la meta chicos", escribió junto a varios emojis de risa.

Varios de sus seguidores comenzaron inmediatamente a preguntarle cuál era su "receta" y cuál era la real meta que tenía contemplada en su proceso de cambio físico.

Michelle explicó que todo ha sido parte de un trabajo de meses "con mucha conciencia" y reveló que su meta real es llegar a los 75 kilos, por lo que aún le quedan otros 23 kilos por perder.

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