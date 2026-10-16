Pollo Fuentes sufre problema de salud: No pudo asistir a entrega de premios y amigo reveló lo que le sucedió

16 oct. 2026 - 10:27 hrs.

José Alfredo Fuentes, más conocido como el “Pollo” Fuentes, fue uno de los artistas que generó expectación en los Premios Cordillera 2026. Sin embargo, el cantante finalmente no pudo asistir a la ceremonia debido a un problema de salud.

La ausencia del intérprete de “Te perdí” llamó la atención, pues tenía comprometida su participación en el evento, donde se esperaba su presencia.

En su lugar, acudió Gonzalo Rojas, periodista y amigo del artista, quien entregó detalles sobre el motivo que le impidió participar en la ceremonia.

Según informó Página 7, Rojas explicó que el cantante estaba ilusionado con asistir, pero su estado de salud se lo impidió. “Estaba muy ilusionado por estar aquí, pero la salud le dijo otra cosa”, señaló.

¿Qué le pasó al Pollo Fuentes?

El amigo del artista reveló que el cantante se sometió a un examen médico durante la jornada, instancia en la que le advirtieron que tenía la presión arterial demasiado alta.

“Hoy tuvo un examen y le dijeron que su presión estaba muy alta, que tenía que cuidarse para poder seguir adelante”, agregó Rojas.

Pese a este inconveniente, el representante del intérprete aseguró que el artista retomará próximamente sus compromisos musicales. Según indicó, Fuentes tiene presentaciones programadas durante octubre en el Teatro Caupolicán y otros espectáculos correspondientes a su gira “60 Gold”.

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