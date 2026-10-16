"Lo que se hereda no se hurta": La reacción de Cecilia Bolocco por el romance de Máximo con mujer 12 años mayor

16 oct. 2026 - 04:30 hrs.

Cecilia Bolocco se deshizo en halagos frente al nuevo romance de su hijo, Máximo, quien esta semana confirmó su relación con Karen Blau, emprendedora y diseñadora 12 años mayor que él.

Fue a través de redes sociales cuando ambos tórtolos, de 22 y 35 años, dejaron en evidencia su pololeo, con algunos registros que los mostraban muy cercanos.

"Lo que se hereda no se hurta"

"Sí, ella es mayor. Yo creo que esto es genético, lo que se hereda no se hurta", señaló la ex Miss Universo en el programa Vértigo, desatando risas en el estudio al recordar la diferencia de edad que ella tenía con el expresidente argentino, Carlos Menem.

"Siento una gran emoción de ver a mi niño feliz. Lo veo en paz, lo veo tranquilo, lo veo menos ansioso", agregó la diva chilena.

En la instancia, a la figura televisiva se le preguntó cómo es ella como suegra: "Soy muy cariñosa", aseguró, además de describir como "muy amorosa, muy apañadora". También afirmó no ser "nada de celosa".

"Es muy amorosa, muy sencilla"

"Están siempre juntos, y de repente vienen a comer los fines de semana... estuvimos en Miami juntos", relató Bolocco.

La diseñadora calificó a Karen Blue como una joven "muy amorosa" y "muy sencilla". "Son muy parecidos los dos y yo siento que ella le ha traído a Máximo una tranquilidad... porque yo lo veía... bueno, es una edad compleja", añadió.



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También se le consultó sobre la idea de ser abuela: "Me encantaría, me encantaría, no hay nada que me gustaría más, pero eso lo van a decidir ellos, cuando lleven más tiempo juntos, porque recién se pusieron a pololear".

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