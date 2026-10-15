Le apareció una gran inflamación en su frente: María Gracia Omegna muestra cómo reaccionó su cuerpo tras picadura de bicho

15 oct. 2026 - 13:14 hrs.

La actriz María Gracia Omegna sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de registros en sus historias de Instagram, donde mostró cómo reaccionó su cuerpo tras sufrir la picadura de un insecto.

A través de las imágenes, la intérprete dejó ver una marca en su frente y explicó que una persona cercana le recomendó marcar la zona con un plumón para observar si continuaba creciendo.

La publicación llamó la atención por la particular recomendación y por el tono humorístico con que la actriz relató lo ocurrido, bromeando incluso sobre las intenciones detrás del consejo que recibió.

“Así reaccionó mi cuerpo”: la marca que mostró María Gracia Omegna

En uno de los registros, la actriz apareció en primer plano y acompañó la imagen con el mensaje: “Un bicho me picó. Así reaccionó mi cuerpo”.

En una segunda historia, Omegna mostró una marca visible en su frente y explicó que su amiga, identificada en la publicación como @shigri, le sugirió delimitar la zona con un plumón para comprobar si aumentaba de tamaño.

La particular recomendación que recibió tras la picadura

“La @shigri me dijo que lo marcara con un plumón para ver si sigue creciendo”, escribió la actriz en sus historias.

Con humor, la intérprete agregó: “No sé si lo hace para ayudarme o para humillarme”, acompañando el mensaje con una sonrisa.

La publicación permitió a sus seguidores conocer una particular anécdota de su día a día. Sin embargo, la actriz no entregó mayores detalles sobre el insecto que la habría picado ni sobre una eventual evaluación médica.