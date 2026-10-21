Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

21 oct. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles 21 de octubre, a las 10:13 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 54 km al suroeste de Ollagüe en la región de Antofagasta, con una profundidad de 132 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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