SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en Oceanía

20 oct. 2026 - 02:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este martes la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 6,3 ocurrido en la República de Vanuatu, país insular ubicado en Oceanía

¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo su epicentro a 17 kilómetros al noreste de Port Olry, a 16 kms de profundidad.