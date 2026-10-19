Bono $30 mil por hijo: Este es el grupo que lo recibirá en 2027

19 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Un bono de $30.000 por cada niño o niña contempla el beneficio estatal de apoyo a la niñez, que incluye a familias que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Entre sus beneficiarios se encuentran menores de hasta 13 años y recién nacidos que cumplan determinadas condiciones socioeconómicas.

De acuerdo con la información publicada por ChileAtiende y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el aporte se entrega por una sola vez y considera distintos grupos de beneficiarios, entre ellos niños y niñas que nacerán hasta marzo de 2027.

¿Qué grupo recibirá el bono en 2027?

Uno de los grupos contemplados corresponde a los niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, cuyas madres hayan pertenecido, al 1 de junio de 2026, al 80% de los hogares más vulnerables del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).

En estos casos, el beneficio será asignado directamente a la madre que figure en la inscripción de nacimiento del niño o niña. El pago se efectuará después del 15 de marzo de 2027, una vez que se haya elaborado la nómina correspondiente.

¿Quiénes más pueden recibir el bono de $30.000?

El beneficio también contempla a niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años y pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Asimismo, se incluye a menores de hasta 13 años que estén bajo modalidades de cuidado alternativo familiar, como familias extensas, adultos de confianza o familias de acogida externas acreditadas. En estos casos, no se exige cumplir con el requisito de vulnerabilidad socioeconómica y el dinero corresponde a quien ejerza legalmente su cuidado, según las condiciones establecidas.

El bono se paga por una sola vez y entrega $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos. La determinación de los beneficiarios se realiza mediante la información del Registro Social de Hogares y otros registros administrativos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

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