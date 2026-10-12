Bono por hijo: Conoce cómo consultar si recibirás el pago de $30.000

12 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Las familias que pertenecen hasta al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y tienen hijos o hijas de entre 0 y 13 años pueden acceder a un bono de $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos.

El beneficio se entrega de forma automática y por una sola vez, por lo que no es necesario postular.

¿Cómo consultar si recibirás el bono?

Para saber si te corresponde el beneficio, debes ingresar con tu RUN y ClaveÚnica al sitio web de consulta del Bono de $30.000 por hijo.

Si no tienes ClaveÚnica, puedes solicitarla a través de ChileAtiende.

En caso de que el sistema indique que no tienes derecho al bono y consideres que cumples con los requisitos, podrás presentar un reclamo en la misma plataforma.

El plazo para realizarlo es de 15 meses, contados desde la publicación de la ley, el 4 de septiembre de 2026.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

El bono contempla a los niños y niñas que al 1 de junio de 2026 tengan hasta 13 años y se encuentren dentro del 80% más vulnerable según el RSH.

También podrán recibirlo las madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que al 1 de junio de 2026 pertenezcan al 80% de menores ingresos de acuerdo con el RSH. Para estos casos, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.

Además, se considera a niños y niñas de hasta 13 años que se encuentren bajo cuidado alternativo familiar, en familias de acogida, familia extensa o con adultos de confianza.

En estos casos, la persona beneficiaria será quien tenga su cuidado legal al 1 de junio de 2026 y no se exigirá un porcentaje de vulnerabilidad.

¿Cómo se pagará el bono?

El pago se realizará en la CuentaRUT. Si corresponde un pago presencial, podrá cobrarse en una sucursal de BancoEstado.

En caso de recibir el bono sin cumplir los requisitos o si se desea devolver el dinero, se debe ingresar al sitio web habilitado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y completar la información solicitada

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