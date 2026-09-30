Bono de $30 mil por hijo: ¿Cuánto plazo hay para cobrarlo?

30 sept. 2026 - 10:30 hrs.

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez entrega un aporte único de $30.000 por cada niño o niña de hasta 13 años que pertenezca al 80% de los hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio se entrega automáticamente, por lo que las familias que cumplan las condiciones no necesitan realizar una postulación. El pago está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

También contempla a niños y niñas que se encuentren en modalidades de cuidado alternativo familiar, como familias de acogida, y a determinados menores que nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027.

¿Cuál es el plazo para cobrar el bono de $30 mil?

De acuerdo con la información del beneficio, las familias tendrán un plazo máximo de nueve meses para cobrar el bono, contado desde la fecha en que se conceda.

El pago se realizará en una sola cuota. En los casos que corresponda, el dinero se depositará en la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar, mientras que quienes no tengan esa cuenta podrán cobrarlo presencialmente en BancoEstado.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir el beneficio?

El pago considera un orden de prioridad que toma en cuenta las prestaciones que recibe la familia. Entre ellas se encuentran:

Subsidio Familiar (SUF).

Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Subsidios para personas con discapacidad, según las condiciones establecidas.

Transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

Cuando el niño o niña no sea causante de alguna de estas prestaciones, el beneficio corresponderá al jefe o jefa de hogar que figure en el Registro Social de Hogares.

Las personas que consideren que cumplen los requisitos y no recibieron el aporte podrán presentar un reclamo ante el IPS. El plazo para hacerlo es de 15 meses desde el 4 de septiembre de 2026.

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