"Es la primera parte": Varias comunas de la RM registran las primera tormentas eléctricas la noche de este domingo

18 oct. 2026 - 20:57 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde-noche de este domingo, diversas comunas de la Región Metropolitana han comenzado a registrar tormentas eléctricas, la primera parte del sistema frontal que se hará sentir con más fuerza en los próximos días.

Primeras tormentas eléctricas en la RM

El periodista de Meganoticias, Carlos Jara, se trasladó hasta la comuna de La Reina, desde donde captó la actividad eléctrica que se ha presentado en algunos lugares de la RM.

Precisamente, son varias personas de comunas como Buin, Puente Alto o San Bernardo las que ya han reportado relámpagos, truenos y algunas precipitaciones.

"Es la primera parte"

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que esto solo "es la primera parte" del sistema que tendrá su mayor intensidad el próximo martes.

"Está afectando a los sectores precordilleranos de, incluso, la región de Valparaíso, en las zonas altas, también Metropolitana y O'Higgins a esta hora", agregó la profesional.

Aguilera indicó finalmente que "puede que (el fenómeno) siga avanzando, pero va a ir debilitándose a medida que avancen las horas".

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