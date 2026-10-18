Hasta 40 mm de lluvias en un día: Meteorología emite y actualiza "alertas" por viento y precipitaciones en zonas de siete regiones

18 oct. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió y actualizó "alertas" por viento y precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo, en zonas de siete regiones del país.

DMC emite y actualiza alertas

El primero corresponde a la región de Coquimbo, donde se registrará, entre la madrugada del martes 20 y la noche del miércoles 21 de octubre, un fuerte viento.

Lo anterior responde a la condición sinóptica de “corriente de chorro”, la que se dejará sentir exclusivamente en la cordillera, con racha de hasta 90 km/h.

La segunda también corresponde a viento, el cual irá desde la madrugada del martes 20 a la noche del mismo día.

La condición sinóptica también responde a “corriente de chorro” y afectará a:

Antofagasta: Cordillera Costa, Precordillera Salar.

Cordillera Costa, Precordillera Salar. Atacama: Cordillera.

Finalmente, se emitió una actualización de precipitaciones moderadas a fuertes "en corto periodo de tiempo", la que irá desde la tarde del martes 20 a la noche del mismo día.

Regiones y zonas afectadas:

Región de Coquimbo: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos. Región de Valparaíso: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos. Región Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Cordillera Costa, Valle, Precordillera. Región de O'Higgins: Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Cordillera Costa, Valle, Precordillera. Región del Maule: Valle, Precordillera.

Vale considerar que en la región de O'Higgins, en valle y precordillera, caerán hasta 40 mm de lluvias en un día.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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