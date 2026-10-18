Lluvias, tormentas eléctricas y granizos: Meteoróloga de Megatiempo anticipa 5 días de precipitaciones en Santiago

18 oct. 2026 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana se prepara para una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, con precipitaciones, tormentas eléctricas y la posibilidad de granizos. Aunque este domingo podrían registrarse algunas precipitaciones débiles en sectores cordilleranos, el panorama cambiará a partir del lunes y tendrá su jornada más compleja este martes (el o los sistemas frontales se extenderán como mínimo hasta el jueves).

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que los primeros cambios llegarán desde el mediodía del lunes. “Ya esperamos los primeros chubascos, y de ahí en adelante la probabilidad de tormentas aumenta”, señaló al referirse a las condiciones que afectarán a la zona central.

Para el martes, en tanto, se anticipan precipitaciones más intensas en distintos sectores de la capital, aunque su distribución podría ser irregular. “Vamos a ver el sol durante la mañana entre las nubes y ya al mediodía se observa que comenzarían las precipitaciones”, advirtió Aguilera.

De todas formas, precisó que no lloverá necesariamente de la misma manera en toda la región: “En algunos sectores podría estar con cielo 'quebrado' y en otros con cielo más cubierto y con lluvia”.

Uno de los factores que genera atención es la posibilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de fenómenos como granizos y tormentas eléctricas. “Está muy favorable para que se generen estas nubosidades de tipo convectiva, que vienen con lluvia bien intensa, con estos granizos”, explicó la meteoróloga, quien agregó que “la formación de nubes tornádicas no se descarta”.

La meteoróloga advirtió que las lluvias intensas pueden aumentar el riesgo de remociones en masa, activar quebradas y provocar crecidas repentinas de los caudales. “Si vive cerca de quebradas, por favor, aléjese lo más posible, tome los resguardos necesarios, porque realmente se ve bien crítico”, enfatizó, en referencia al escenario previsto para el martes.

Si bien esa jornada aparece como la más compleja, el monitoreo deberá continuar durante la semana. “El día jueves también se ve un pulso importante”, sostuvo Aguilera, quien explicó que, al tratarse de una baja segregada, pueden producirse variaciones en la intensidad y el desplazamiento del sistema. Por ello, indicó que seguirán evaluando su evolución para actualizar la información.

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