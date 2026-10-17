Cerca de 20 mm en solo tres horas: Meteoróloga de Megatiempo advierte por "pulsos intensos de precipitación" en varias regiones

17 oct. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Prime, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, advirtió de "pulsos intensos de precipitación" que podrían dejar hasta 20 mm de lluvias en las regiones afectadas por el sistema frontal que ingresará a inicios de la próxima semana al país.

Chubascos el domingo a la RM

De entrada, la profesional explicó que "se viene un sistema frontal acompañado de una configuración en altura que va a potenciar la convección, el desarrollo de mayor nubosidad convectiva", que son responsables de fenómenos como las tormentas eléctricas.

En el detalle, Aguilera indicó que "mañana domingo esperamos chubascos en algunos sectores de la Región Metropolitana, más en el sector oriente de Santiago y también en algunos sectores de la zona interior de la región de Valparaíso".

Sin embargo, anunció que "el día lunes ya se nota más la inestabilidad", ya que se avanzará otro sistema frontal que "va a comenzar a inestabilizar toda la zona desde la región de Antofagasta, por cordillera, hasta la región de Los Lagos aproximadamente".

La meteoróloga señaló que "esto viene acompañado de desarrollo de nubosidad convectiva", por lo que "podría desarrollarse o presentarse la condición que se registró (el martes pasado) acá en la Región Metropolitana en la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, en diversos sectores".

"Pulsos intensos de precipitación"

Tras esto, Lissette Aguilera anunció que el próximo martes se esperan precipitaciones de alta intensidad, tal como ya advirtió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su alerta publicada este sábado.

"A partir del mediodía va a comenzar a aumentar la inestabilidad", lo que significa que "van a comenzar estos pulsos intensos de precipitación en cortos períodos de tiempo".

De acuerdo a los datos del satélite, se esperan "cerca de 20 mm en un período de tres horas" en localidades del interior de Coquimbo, lo que "ya nos habla de una precipitación muy intensa".

Sin embargo, Aguilera explicó que ese solo fue un punto para ejemplificar el comportamiento de las precipitaciones, pero que dicha cantidad de lluvias "se puede dar en otras zonas" que serán afectadas por el sistema.

Finalmente, recordó que entre Coquimbo y hasta al menos el Biobío, existirá una "mayor probabilidad de que se generen estas tormentas eléctricas, chubascos intensos, granizadas, formación de nubes tornádicas".

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