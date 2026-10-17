Meteoróloga de Megatiempo advierte sistema frontal similar al del martes pasado: "No se puede descartar que vuelva a suceder"

17 oct. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo sistema frontal afectará a gran parte de la zona central del país, desde el sur de la Región de Atacama hasta el Biobío, con posibilidad de chubascos intensos, tormentas eléctricas y granizos.

“Se ve ahí tranquilito, pero viene con harta humedad”, advirtió la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, al analizar las imágenes satelitales.

La especialista explicó que “eso tampoco nos indica que va a ser débil, porque viene con mucha inestabilidad y podrían producirse nuevamente estos chubascos de gran desarrollo”, señaló.

La meteoróloga agregó que estas condiciones podrían generar fenómenos similares a los registrados el martes pasado, que dejaron severas inundaciones en la capital. “Se podría permitir que se generen estos granizos, tormenta eléctrica, por supuesto, y todo lo que ocurrió, digamos, el martes pasado, no se puede descartar que vuelva a suceder”, advirtió.

Ante este escenario, la meteoróloga informó que “Senapred ya emitió una alerta preventiva que claramente ahora lo han emitido mucho antes, con más horas de anticipación, para ya organizar a todas las comunas, tener el despliegue necesario ante una eventual consecuencia, ya sea activación de quebradas, remociones en masa, porque eso sí es muy probable que suceda”.

Aguilera insistió en que uno de los factores a considerar es la intensidad, “porque va a llover en cortos períodos de tiempo, viene con pulsos intensos de precipitación”, sostuvo.

La advertencia se relaciona con lo ocurrido el martes pasado, cuando cayeron 8,5 milímetros de lluvia en 15 minutos. Además, los granizos se mantuvieron por más de 15 minutos en sectores de Providencia y Ñuñoa, donde obstruyeron los ductos de aguas lluvias y contribuyeron a las inundaciones.

En paralelo, otro sistema frontal afectará a la zona sur del país, principalmente desde la Región de Los Lagos hacia el sur. Aunque se esperan precipitaciones débiles, Aguilera advirtió que también podrían registrarse tormentas eléctricas y algún chubasco intenso durante la jornada.

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