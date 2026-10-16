Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana: Se esperan tormentas eléctricas con granizos

16 oct. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana debido al pronóstico de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona central.

El fenómeno ingresará el próximo lunes y se mantendrá activo hasta el miércoles, trayendo consigo lluvias, viento y condiciones de alta inestabilidad atmosférica.

Senapred señaló que la alerta estará "vigente desde hoy (viernes 16 de octubre) y hasta que las condiciones así lo ameriten".

Tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el evento meteorológico abarcará tanto los sectores del valle como la precordillera y cordillera.

Entre las principales variables de riesgo destacan:

Inestabilidad atmosférica : Alta probabilidad de tormentas eléctricas y caída focalizada de granizos.

: Alta probabilidad de tormentas eléctricas y caída focalizada de granizos. Rachas de viento : Fuertes ráfagas que podrían afectar la infraestructura eléctrica y provocar la caída de ramas o arbolado público.

: Fuertes ráfagas que podrían afectar la infraestructura eléctrica y provocar la caída de ramas o arbolado público. Precipitaciones: Lluvias de intensidad normal a moderada repartidas durante los tres días de desarrollo del sistema.

Algunas de las recomendaciones son:

Evitar desplazamientos innecesarios durante la ocurrencia de tormentas eléctricas o precipitaciones intensas.

Revisar techumbres y canaletas para asegurar que el agua de lluvia drene correctamente.

Alejarse del tendido eléctrico, postes y árboles si se registran rachas de viento moderadas a fuertes.

Prevenir la aproximación a zonas cordilleranas o cauces de ríos, ante el riesgo de crecidas repentinas o remociones en masa.

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