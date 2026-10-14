"Un nuevo evento tormentoso": Alejandro Sepúlveda adelanta sistema frontal para la RM y un octubre "inestable"
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Tras la tormenta eléctrica que se vivió el martes recién pasado en sectores de Santiago, el periodista experto en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, señaló que esto no ha terminado. De hecho, remarcó que la segunda parte de octubre continuará inestable.
El especialista indicó que hay que estar preparados para la próxima semana, ya que se anticipa un nuevo sistema frontal, que traería características parecidas al anterior.
¿Qué dijo Alejandro Sepúlveda?
En Meganoticias Prime, Sepúlveda no dudó en adelantar que "viene un nuevo evento tormentoso para la próxima semana, similar a este. Las consecuencias no puedo anticipar que serán iguales a este".Ir a la siguiente nota
Dicho lo anterior, explicó que "llega la inestabilidad el domingo en la tarde, que podría dejar precipitaciones débiles en la zona central. El lunes aquello repite, con sol y probabilidad de chubascos".
"Lo que hay que poner más atención es el martes y miércoles, 20 y 21 de octubre. No solo en la Región Metropolitana, sino que desde Atacama al sur del país, con la misma característica: temperaturas altas, algunos quiebres de sol, probabilidad de tormentas eléctricas y chubascos", manifestó.
Agregó que "octubre va a ser inestable todo lo que resta del presente mes, aunque antes de analizar todo el mes, preparémonos para lo que viene la próxima semana".
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