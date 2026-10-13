Meteoróloga de Megatiempo adelanta a qué hora dejaría de llover en Santiago: "Los pronósticos están cambiando rápidamente"

13 oct. 2026 - 22:37 hrs.

¿Qué pasó?

Catalina Cortés, meteoróloga de Megatiempo, adelantó a qué hora podría dejar de llover en Santiago, en una jornada marcada por tormentas eléctricas.

La especialista señaló que "hay algo que yo he repetido bastante en los últimos días. Los pronósticos están cambiando muy rápidamente".

"Lo que veíamos hoy en la tarde, respecto de la prolongación de las precipitaciones, apuntaba que a eso de las 21:00 horas ya iba todo en descenso. Estoy mirando en la actualización y muestra que todavía hay posibilidad de precipitaciones, al menos, hasta las 3 o 4 de la mañana (madrugada del miércoles)", sostuvo.

¿Lloverá muy fuerte en la madrugada?

Sobre la intensidad, indicó que "no debiesen ser como las que tuvimos hoy en la tarde, porque necesitamos un fuerte contraste de temperatura para que las tormentas eléctricas tengan alimento".

Cabe destacar que a las 22:00 horas continuaban registrándose chubascos en varias zonas de Santiago y la Región Metropolitana.

Las precipitaciones de este martes provocaron inundaciones en varias calles y pasos bajo nivel. Por ejemplo, el de Ñuble (a un costado del Metro) quedó anegado, por lo que el tránsito debió ser desviado en ese sector ante la peligrosidad que significaba el agua acumulada.

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