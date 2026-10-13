Tornado en Santiago: Conoce qué clasificación tuvo el fenómeno en la escala de Fujita Mejorada

13 oct. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó una primera clasificación del tornado registrado en Estación Central, en la Región Metropolitana.

El evento ocurrió durante la tarde de este martes, en medio de la tormenta eléctrica que afecta a la Región Metropolitana, y quedó registrado en imágenes que mostraron partes de techumbres del terminal de Buses Alameda levantados por el viento. Aunque la categoría del fenómeno corresponde a un tornado de menor intensidad, el fenómeno representa un antecedente histórico para Santiago.

Según lo explicado por Alejandro Sepúlveda, periodista experto en meteorología de Mega, no se registraba un fenómeno similar en la capital desde 1893, fecha de la que data un manuscrito que da cuenta de un posible tornado que ocurrió en el sector norte de Santiago.

¿Qué clasificación tuvo el tornado?

De acuerdo con la evaluación preliminar, el fenómeno habría alcanzado la categoría EF0, la más baja de la escala Fujita Mejorada.

La escala Fujita Mejorada clasifica los tornados según la intensidad de sus vientos y los daños que provocan. En este caso, la estimación para el fenómeno registrado en Estación Central apunta a velocidades de entre 105 y 137 kilómetros por hora, con daños leves en infraestructura.

Sepúlveda señaló que no se puede entregar la velocidad exacta debido a que el sector donde se registró el fenómeno no cuenta con radares meteorológicos. Ante esto, sostuvo: "A partir de ahora es una exigencia. Las autoridades deben apurar la compra, adquisición, de los radares meteorológicos."

Durante el análisis, también se planteó que contar con radares meteorológicos permitiría estimar con mayor precisión la velocidad de estos fenómenos. En ese contexto, se sostuvo que la adquisición de estos equipos debería convertirse en una exigencia para las autoridades.