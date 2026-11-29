29 nov. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc) publicó las modificaciones al calendario escolar 2027 en 16 regiones del país, siendo la principal novedad el retraso en el inicio de las vacaciones de invierno respecto a años anteriores.

Durante los últimos tres años, el receso invernal había sido adelantado dos semanas al mes de junio para evitar que los escolares estuvieran expuestos al período de mayor circulación de virus respiratorios.

¿Cuándo iniciarán las clases en 2027?

El calendario escolar 2027 fija el lunes 1 de marzo como el día de ingreso de educadores y docentes para la planificación tras las vacaciones de verano.

En tanto, los estudiantes de todas las regiones del país deberán retornar a los establecimientos el día miércoles 3 de marzo.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno en la RM?

En el caso de la Región Metropolitana, las vacaciones de invierno tendrán una duración de dos semanas, que se extenderán entre el lunes 5 y el viernes 16 de julio.

Sin embargo, el retorno a clases está programado para el miércoles 21 de julio, tras dos jornadas de planificación de los docentes los días lunes 19 y martes 20 de julio.

¿Cuáles son las fechas en el resto de las regiones?

Las fechas de las vacaciones de invierno en el resto de las regiones son las siguientes:

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos: Entre el lunes 5 y el viernes 16 de julio , con retorno a clases el miércoles 21 de julio tras dos jornadas de planificación.

, con retorno a clases el tras dos jornadas de planificación. Arica y Parinacota y Tarapacá: Entre el lunes 12 y el viernes 23 de julio , con retorno a clases el miércoles 28 de julio tras dos jornadas de planificación.

, con retorno a clases el tras dos jornadas de planificación. Aysén y Magallanes: Entre el lunes 5 y el viernes 23 de julio , con retorno a clases el miércoles 28 de julio tras dos jornadas de planificación.

, con retorno a clases el tras dos jornadas de planificación. La Araucanía: Entre el lunes 12 y el viernes 30 de julio, con retorno a clases el miércoles 4 de agosto tras dos jornadas de planificación.

Puedes revisar los detalles completos del calendario escolar de tu región en la página web oficial del Mineduc (pincha aquí).

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