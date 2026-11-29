29 nov. 2026 - 15:00 hrs.

El pago de las contribuciones es un trámite que debe cumplir una gran parte de la población. Lo recaudado se destina a los municipios, para que puedan financiar mejoras en sus comunas, como pavimentación y obras públicas, entre otras.

Se trata de un proceso anual que se realiza en fechas determinadas. El monto depende del tipo de propiedad del contribuyente, que el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula a través del reavalúo fiscal: mientras mayor sea la tasación, más alto es el pago.

Ahora bien, existe un beneficio para que algunas personas no paguen las contribuciones de su vivienda principal, si cumplen los requisitos.

En este beneficio no existe un límite de avalúo, ingresos anuales o el valor o tamaño de la propiedad. Además, está pensado exclusivamente para personas mayores de 65 años.

¿Cuáles son los requisitos para no pagar contribuciones?

Además de ser mayor de 65 años, las personas deben cumplir con estos requisitos para no pagar contribuciones:

Ser dueña o dueño de la vivienda y vivir en ella permanentemente.

En caso de copropiedad, poseer como mínimo el 50 % del inmueble.

Si la propiedad se obtuvo por herencia del cónyuge o conviviente civil, contar con al menos el 25 % de la copropiedad.

Cuando una parte del inmueble se destine a otro uso (por ejemplo, comercial), dedicar al menos el 50 % a vivienda.

Tener al día el pago de las contribuciones del año anterior y de los derechos de aseo municipal.

Para hacer este trámite, puede ir a las oficinas del SII o ingresar a su sitio web con su RUT y Clave Tributaria.

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