29 nov. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc) publicó las modificaciones al calendario escolar 2027 en cada una de las 16 regiones del país, siendo la principal novedad el retraso en el inicio de las vacaciones de invierno.

Cabe recordar que en los últimos tres años el receso invernal había sido adelantado dos semanas al mes de junio para evitar que los escolares estuvieran expuestos al período de mayor circulación de virus respiratorios.

Con esta modificación de la administración de Kast, las vacaciones de invierno de los colegios volverán al mes de julio y se acercarán al período de receso de los establecimientos de educación superior.

¿Cuándo iniciarán las clases en 2027?

El calendario escolar 2027 fija el lunes 1 de marzo como el día de ingreso de educadores y docentes para la planificación tras las vacaciones de verano.

En tanto, los estudiantes de las 16 regiones del país deberán retornar a las aulas el día miércoles 3 de marzo.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno?

En cuanto a las vacaciones de invierno, estas se extenderán por dos o tres semanas según la región y sus características, como criterios pedagógicos, sanitarios y climáticos:

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos: Entre el lunes 5 y el viernes 16 de julio , con retorno a clases el miércoles 21 de julio tras dos jornadas de planificación.

, con retorno a clases el tras dos jornadas de planificación. Arica y Parinacota y Tarapacá: Entre el lunes 12 y el viernes 23 de julio , con retorno a clases el miércoles 28 de julio tras dos jornadas de planificación.

, con retorno a clases el tras dos jornadas de planificación. Aysén y Magallanes: Entre el lunes 5 y el viernes 23 de julio , con retorno a clases el miércoles 28 de julio tras dos jornadas de planificación.

, con retorno a clases el tras dos jornadas de planificación. La Araucanía: Entre el lunes 12 y el viernes 30 de julio, con retorno a clases el miércoles 4 de agosto tras dos jornadas de planificación.

Puedes revisar los detalles completos del calendario escolar de tu región en la página web oficial del Mineduc (pincha aquí).

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