Viaducto del Malleco podría convertirse en patrimonio mundial de la Unesco
29 nov. 2026 - 10:44 hrs.
El periodista Diego Sanhueza conversó con diversas autoridades sobre esta posibilidad. Fue inaugurado en 1890 y declarado monumento histórico en 1990. Tiene una altura de 102 metros y una longitud de 408 metros. ¡Detalles!
Leer más de
Notas relacionadas
- Viaducto de Malleco busca convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco: así avanza su candidatura
- Función solidaria del "Farkas de los pobres" y un permiso en tramitación: Esto es lo que se sabe del accidente en circo de Temuco
- Galería de circo en Temuco con 30 personas cedió y dejó lesionados: Adulta mayor y menor de siete años con posibles fracturas