29 nov. 2026 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una declaración pública, el Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile entró de lleno en la polémica que envuelve a la diputada Zandra Parisi (PDG), señalando que el documento que presentó la parlamentaria "no corresponde a una licencia médica".

"Confiamos en que las autoridades competentes aclararán los hechos"

"Respecto al caso que involucra a la diputada Zandra Parisi, el Colegio estima necesario precisar el alcance de las facultades de los cirujanos dentistas y las reglas que protegen la autoría de sus documentos", inicia el comunicado que fue compartido en las redes sociales del gremio.

"El profesional, cuya firma figura en el certificado, declaró públicamente que no lo emitió ni lo firmó. La diputada, por su parte, señaló que el documento le fue entregado por la clínica. En ese sentido, corresponde a las autoridades competentes esclarecer su origen y las circunstancias de su emisión", agregaron.

Tras conocerse la declaración del dentista que supuestamente firmó la licencia de Parisi —que le impediría asistir mañana lunes a votar la Acusación Constitucional contra el ministro Fernando Rabat—, el facultativo dijo que entregaría los antecedentes a Fiscalía, mientras que la diputada anunció acciones legales.

De acuerdo al Colegio de Cirujanos Dentistas, "el documento difundido en medios de comunicación no corresponde a una licencia médica, sino que tiene las características de certificado médico".

Tras detallar las normas que rigen las licencias médicas, sostuvieron que "el certificado médico, en cambio, no cuenta con regulación legal en cuanto a contenido ni a los fines para los que se emite, por lo que no corresponde asimilar la calidad legal de ambos documentos".

El gremio citó otros cuerpos legales antes de explicar que los cirujanos dentistas están habilitados para entregar licencias médicas, pero que "el diagnóstico, el período de reposo y la firma son responsabilidad personal del profesional que emite la licencia".

Esto contravendría la declaración de la hermana del excandidato presidencial Franco Parisi, quien sostuvo que su supuesta licencia médica le fue entregada por parte de la clínica en la cual se atendió.

"Confiamos en que las autoridades competentes aclararán los hechos con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. La confidencialidad de los datos de salud de la paciente debe resguardarse durante ese proceso", sostuvieron al cierre de la declaración pública.

Revisa la declaración pública

🦷📢 | Declaración pública. pic.twitter.com/PHL0oAviC5 — Colegio Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile (@cdentistaschile) November 29, 2026

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