29 nov. 2026 - 07:03 hrs.

Una década de chats da cuenta del estrecho vínculo entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Un informe policial de la PDI, fechado el 2 de octubre de 2026, recopiló conversaciones registradas entre septiembre de 2013 y noviembre de 2023, que forman parte de las investigaciones derivadas del denominado caso Audios.

Ambos se conocen desde los años setenta, cuando ingresaron a estudiar Derecho en la Universidad Católica. Años después montaron un estudio jurídico y, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Hermosilla actuó como asesor de Chadwick, entonces ministro del Interior.

“Vamos, sigamos remando este año… juntos como toda una vida de profunda amistad”. Así le escribía el histórico dirigente de la UDI a su amigo para Año Nuevo de 2022.

La caída del otrora influyente abogado —hoy en prisión preventiva por la arista de cohecho vinculada al exfiscal Manuel Guerra, también formalizado— marcó el distanciamiento entre ambos. Sin embargo, la revisión de su teléfono dejó al descubierto una relación de estrecha complicidad y gestiones para impulsar candidaturas judiciales y abordar asuntos de interés político.

El informe policial recoge conversaciones de WhatsApp entre ambos y también de un grupo llamado “LHO, Andrés Sotomayor”, integrado por Hermosilla, Chadwick, Samuel Donoso y el entonces asesor presidencial Andrés Sotomayor Morales.

Un (ex)ministro en las sombras

El estallido social de octubre de 2019 marcó la salida de Chadwick del Ministerio del Interior y dio paso a una acusación constitucional en su contra, que lo relegó a un ostracismo político.

Pero los chats muestran que siguió presente en conversaciones sobre nombramientos y asuntos judiciales. La Brigada Anticorrupción de la PDI estableció que “mantuvo comunicaciones periódicas con Hermosilla, en las que continuaron abordando asuntos vinculados a la actividad gubernamental, procesos de nombramiento, candidaturas judiciales, estrategias jurídicas y materias de interés político”.

El 3 de abril de 2020, ambos conversaron sobre las vacantes en los tribunales superiores y las preferencias para integrar quinas y ternas. “SABAJ en la terna”, respondió Hermosilla, en referencia a la jueza Verónica Sabaj, cuyo ascenso a la Corte de Apelaciones de Santiago estaba en discusión.

Cuatro días después, el nombre de la magistrada volvió a aparecer. “Acuérdate de hablar con Hernán (Larraín). Verónica Sabaj”, le encargó Hermosilla a Chadwick, en alusión al entonces ministro de Justicia. “Ya hecho”, respondió el exministro. Hermosilla preguntó si había alguna reacción. Chadwick le contestó que había recibido una respuesta inmediata: “Comprendido”.

El 11 de abril, Chadwick volvió a consultar por el nombre de la jueza: “Disculpa... Me están pidiendo nombre de Corte de Apelaciones y lo había borrado”. Hermosilla insistió con Sabaj y preguntó si podía haber novedades. “Por lo menos me llamó y, entre distintos temas, estaba este”, le respondió Chadwick.

En mayo de 2020, Sabaj fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Las conversaciones muestran las gestiones de ambos para impulsar su candidatura y dejan abierta la posibilidad de que hayan influido en el nombramiento.

El informe de la PDI incorpora, además, un intercambio directo entre Hermosilla y Sabaj. Días antes de jurar como ministra, ella le escribió: “Estoy superagradecida de todo lo que hiciste para que mi nombramiento resultara” y “no descansaste hasta que finalmente lo que quería que sucediera se concretó”. El 4 de mayo, antes de asumir, agregó que había vivido ese proceso junto a él. Sabaj fue removida del Poder Judicial en 2025 y formalizada por cohecho reiterado, prevaricación judicial y revelación de secretos.

La postulación de Sabaj fue una de varias candidaturas judiciales que circularon en las conversaciones. También aparecen las de Raúl Mera, Mario Carroza y Jean Pierre Matus para la Corte Suprema, además de Ana María Hernández Medina para fiscal judicial de la Corte de Santiago y Alejandro Aguilar Breis para ministro de ese tribunal de alzada.

Otro chat incorporado al informe muestra cómo esa red podía llegar hasta Chadwick. El 23 de diciembre de 2021, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa le pidió a Hermosilla que ayudara a Ana María Hernández a ser nombrada fiscal judicial de Santiago. En el mensaje, Ulloa le escribió: “Por favor, ayuda a la Ana María (…) tú eres el único que puede revertir esto, basta con que tú llames a Andrés Chadwick, para que hable con el Presidente”.

Ocho días después, Ulloa le agradeció a Hermosilla: “Has sido fundamental en este proceso. Gracias por todo, amigo”. En diciembre de 2021, Hernández fue nombrada fiscal judicial. El informe de la PDI consigna que Ulloa solicitó apoyo a Hermosilla en sus gestiones por nombramientos judiciales.

Otros nombres también aparecen en las conversaciones. Chadwick consultó a Hermosilla por Cecilia Pastén Pérez, jueza del 24.º Juzgado Civil de Santiago, y por Sergio Córdova, a quien describió como “una persona de confianza”.

La reunión sobre el fiscal nacional

Terminado el gobierno de Piñera, Hermosilla siguió exhibiendo sus redes políticas. En otro chat, del 27 de junio de 2022, le contó a Chadwick que tendría una reunión con Lucía Dammert, entonces jefa del Segundo Piso de La Moneda. El tema, le dijo, era el próximo fiscal nacional.

LH: La Lucía Dammert me pidió una reunión para el martes. Tema: próximo fiscal nacional. Me juntaré con ella al lado de la oficina nuestra.

ACH: ¡Qué curioso lo de la Lucía!

LH: Me imagino que quiere saber qué pienso por su gran amistad con Juan Cristóbal (Hermosilla, su hijo).

ACH: ¡Qué bueno!

LH: No es malo. Dejaré las puertas abiertas.

ACH: Así es.

LH: Es uno de los eventos clave de este año.

ACH: Absolutamente clave.

Los chats no entregan más antecedentes sobre qué ocurrió en esa reunión. Sin embargo, tanto Hermosilla como Chadwick participaron activamente en las conversaciones y negociaciones en torno a la elección de quién encabezaría el Ministerio Público.

La arista Guerra que complica a Chadwick

Hasta ahora, Andrés Chadwick no ha sido formalizado en ninguna de las aristas del caso Audios, aunque mantiene la calidad de imputado en dos investigaciones: Una por tráfico de influencias, a cargo de la Fiscalía Oriente, y otra relacionada con el exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra.

De todas las investigaciones que mantienen a Chadwick bajo escrutinio, esta última es la que plantea la pregunta más directa sobre su eventual responsabilidad. La Fiscalía investiga si Guerra favoreció desde su cargo los intereses de terceros y si el puesto y la remuneración que recibió en la Universidad San Sebastián, tras dejar el Ministerio Público, fueron la dádiva que coronó ese intercambio de favores.

La pregunta para el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, es qué papel tuvo cada uno en la concreción de ese beneficio. La tesis del Ministerio Público sostiene que Chadwick intercedió por Guerra y facilitó su contacto con Luis Cordero, entonces presidente de la junta directiva de la universidad, quien acordó la contratación y la remuneración. Cuando Guerra fue contratado, Chadwick era docente; asumió como decano de la Facultad de Derecho en 2022. La Fiscalía debe establecer si su intervención en el arribo de Guerra a la USS tuvo relación con los favores que este habría prestado mientras era fiscal.

La investigación ya se extendió a los contratos y pagos que recibió el propio Chadwick en la USS. El 29 de octubre, Carrera pidió a la Superintendencia de Educación Superior todos los antecedentes de su contratación, sus funciones, remuneraciones y pagos, según publicó Reportea. El fiscal ha dicho que todavía evalúan si existen antecedentes concretos para formalizarlo.

La pregunta de fondo es si la sociedad de poder entre Chadwick y Hermosilla se limitó a una amistad influyente o si fue el mecanismo que permitió pagarle a Guerra por sus actuaciones como fiscal. En este caso, la ecuación es concreta: Sin Chadwick no había contacto con la Universidad San Sebastián y, sin ese contacto, no había contrato.

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