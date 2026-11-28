28 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Ricardo Neumann, diputado UDI por O’Higgins, presidió la comisión que investigó los pagos de Junaeb por onces escolares en su región. Ahora, al hablar de la investigación penal, hay un nombre que lo enfrenta a su propio partido: Sergio Gahona, senador de la UDI y uno de los imputados en la causa. ¿Y si la investigación termina con alguien de su sector sancionado? En entrevista con Mega Investiga, Neumann dice que ahí no caben las “defensas corporativas” y que la justicia debe llegar hasta el fondo, “caiga quien caiga”.

El caso que reconstruyó la comisión tiene una cifra difícil de explicar. En 2022, Junaeb le pagó más de $3.554 millones a Soser por el componente fijo de un contrato calculado sobre 796.043 onces proyectadas en O’Higgins. La Contraloría contó 284 entregadas. Al año siguiente, Junaeb aumentó en 118% la programación de onces para el mismo proveedor. Una auditoría interna del servicio cifró en más de $14 mil millones los pagos asociados a raciones que, según Junaeb, no se entregaron entre 2021 y 2023.

Con las conclusiones de la comisión ya despachadas a la Sala, Neumann vuelve al origen de la licitación y explica por qué el informe le atribuye una falta al deber de control a la exdirectora de Junaeb Camila Rubio, cercana al exministro Nicolás Cataldo.

—En O’Higgins, Junaeb pagó sobre la base de casi 800 mil onces proyectadas en 2022. Contraloría contó 284 entregadas. ¿Cómo se llega a una diferencia así?

—Eso demuestra la falta de trazabilidad y control de Junaeb. En tres años consecutivos se pagó por más de tres millones de raciones sin que hubiera un mecanismo de control que disparara la alerta. El informe 760 de Contraloría advirtió que se estaba pagando por raciones que no constaba que se hubieran entregado. Hizo 23 solicitudes concretas al servicio y, de ellas, 19 todavía no se habían ejecutado.

—Usted dice que el problema partió antes de que se sirviera la primera once. ¿Dónde?

—En las bases de la licitación. Generalmente las hace la misma Junaeb, pero en 2019 se externalizó su elaboración por $120 millones. En esas bases se eliminaron las bandas de precios. Soser ofertó el almuerzo a $300 por ración, cuando el promedio de la licitación era de $500. Y, por otro lado, ofertó la once a $6.500. En 2024, las onces llegaron a costar $8.500 por ración. Ese fue el pecado de origen: una oferta muy atractiva en el servicio regular de almuerzo, pero con un sobrecosto en las onces. Ahí vemos el origen del presunto fraude al fisco que se investiga.

El año en que se duplicaron las onces

—Si ya había una brecha entre las onces que se pagaban y las que se servían, ¿por qué en 2023 Junaeb programó un 118% más para Soser?

—El 2021 se pagaron más de $2.000 millones por más de 800 mil onces sin constancia de entrega. En 2022 volvieron a hacerse pagos millonarios y en 2023 la programación llegó a casi 1,8 millones de raciones. Se lo preguntamos directamente a la exdirectora. La explicación que nos dio, y que nos llamó mucho la atención, fue que el aumento buscaba compensar pérdidas que Soser había tenido, sobre todo durante la pandemia.

— ¿Y qué piensa de aquello?

Yo pienso, que el director de Junaeb no tiene facultades para compensar económicamente las pérdidas de una empresa privada.

—Rubio sostuvo ante la comisión que el contrato solo permitía reducir hasta un 10% los servicios contratados y que Junaeb ya estaba bajo ese piso. ¿Ese argumento justifica el aumento?

—La verdad que no. Lo que cambió entre 2022 y 2023 fue el pago a todo evento. Los proveedores estaban saliendo de la pandemia y estaban complicados, por lo que se aumentó el componente fijo del 40% al 60%. Ese aumento, que no es menor, se aplicó sin toma de razón de Contraloría.

—La exdirectora sostuvo que las modificaciones estaban exentas de ese trámite. ¿Qué les respondió la contralora Dorothy Pérez?

—Le hicimos directamente la pregunta. Ella señaló que una decisión tan importante como cambiar el porcentaje de pago fijo a los proveedores, en un servicio tan delicado como el de alimentación, requería toma de razón.

Ante la comisión, la contralora precisó que las modificaciones se remitieron a su organismo cuando ya habían surtido efecto. Explicó que, por tratarse de un control preventivo, el organismo se abstuvo de revisarlas por esa vía.

Las multas y las responsabilidades

—El informe advierte que hay cerca de $300 mil millones en multas y garantías pendientes de ejecución. ¿Qué falla a la hora de cobrar?

—Hay multas que ni siquiera se notificaron, procedimientos que se abandonaron y boletas de garantía millonarias que nunca se cobraron. Y hay sanciones que no tienen ningún impacto en que el proveedor vuelva a participar al año siguiente. Son $300 mil millones, el equivalente a diez años de becas de computadores de Junaeb.

—La licitación se preparó bajo un gobierno y los pagos siguieron bajo el siguiente. ¿Qué parte de este problema le atribuye a una administración en particular?

—Hay un problema que trasciende a cualquier administración. Tenemos una institucionalidad diseñada en los años 60, para un programa de alimentación que entonces movía mucho menos dinero. Hay fallas desde la elaboración de las bases hasta el cobro de las multas. Por eso queremos actualizar la ley que regula la Junaeb. Pero esos forados, a mi juicio, se aprovecharon de manera muy evidente en un gobierno en particular.

—¿Qué responsabilidad le atribuye concretamente a Camila Rubio?

—Una falta al deber de control jerárquico. Lo dejamos expresamente en el informe. Ella tenía la responsabilidad final de fiscalizar el servicio y, durante su gestión, se siguieron pagando raciones cuya entrega no constaba y se duplicó la programación. Esa es una materia administrativa que corresponde a la Contraloría. La responsabilidad penal es materia del Ministerio Público y de los tribunales.

—Entre los imputados está el senador Sergio Gahona, de la UDI. ¿Cree que este caso podría golpear también a su propio sector?

—La justicia tiene que hacer su trabajo, investigar como corresponde y llegar hasta el fondo. Lo que encontramos da para pensar que aquí había una estructura bastante elaborada. Eso es materia penal. Y, en ese sentido, la postura mía es que caiga quien caiga. No corresponde hacer defensas corporativas porque alguien sea de mi sector.

—¿Qué tendría que cambiar para que Junaeb sepa cuántas onces se sirven antes de pagar por ellas?

—Primero, la comisión pidió que el Ejecutivo presente, en 90 días, un plan para corregir las fallas detectadas en el programa. Y específicamente, respecto a lo que me consulta, la programación tiene que ajustarse a la demanda real de cada colegio. Hoy muchas veces se hace en abstracto y ahí parte el desajuste entre lo pagado y lo servido. También hay que volver a las bandas de precios, evaluar mejor a los proveedores y hacer que los incumplimientos tengan consecuencias cuando vuelvan a postular. Nosotros escuchamos a las manipuladoras de alimentos. Ellas saben perfectamente lo que pasa, pero no tienen un canal formal que les permita denunciar sin exponerse a represalias.

Todo sobre Mega Investiga