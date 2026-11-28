28 nov. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la arremetida del Partido Nacional Libertario (PNL) en contra del financiamiento público de tratamientos hormonales para menores trans, la presidente del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, pidió que el líder de la colectividad, Johannes Kaiser, se informe antes de opinar.

"El señor Kaiser necesita informarse"

En entrevista con CNN Radio, la presidente del gremio cuestionó los dichos de Kaiser respecto a una supuesta "experimentación" con los menores que reciben dichos tratamientos.

"Aquí no hay ninguna experimentación, y yo creo que el señor Kaiser necesita informarse de cuáles son las condiciones en que se realiza investigación clínica en Chile", sostuvo Arriagada.

La presidenta del Colmed explicó que la atención de los pacientes trans menores de edad requiere de un equipo multidisciplinario, evaluación individual, seguimiento especializado y consentimiento informado de los padres.

"En Chile lo que se hace es un manejo caso a caso, cuidadoso, de acompañamiento", afirmó.

La doctora Arriagada también se refirió al informe Cass publicado en 2024 en el Reino Unido, el cual ha sido usado por sectores políticos para justificar su ofensiva contra las políticas de salud pública de la población trans.

"El informe Cass lo que dice es que en el fondo había que juntar más evidencia y que probablemente había que evaluar los programas, pero en ningún momento el informe Cass fue como concluyente en sus resultados", señaló.

Además, cuestionó las afirmaciones sobre una supuesta administración de hormonas a niños de 3 años, un argumento utilizado por varios partidarios del PLN que calificó como "falsas", ya que esto está prohibido en el país por las mismas circulares del Minsal.

Cuestionamiento a restringir financiamiento público

Tras esto, la dirigenta del gremio médico cuestionó que la discusión política esté centrada en restringir el financiamiento público, mientras las mismas prestaciones seguirían disponibles en el sistema privado de salud.

"Es profundamente discriminatorio que se pretenda eliminar el presupuesto público para atender la niñez trans", dijo.

Arriagada anunció que el Colmed tendrá una reunión con la ministra de Salud, May Chomali (Ind.), junto a sociedades científicas, ya que espera que las decisiones respecto a estos programas se tomen en base a criterios científicos, técnicos y éticos, con participación de los equipos sanitarios y las familias.

"Nosotros lo que esperamos es que este tema sea visto, ojalá privado de toda ideología o trasfondo político o arremetida cultural o contracultural", cerró.

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