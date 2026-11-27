27 nov. 2026 - 12:11 hrs.

Durante años, la pregunta sobre las pantallas en la infancia se ha planteado casi siempre en términos de cantidad: cuántas horas son demasiadas. Un nuevo estudio propone mirar también el calendario. Según sus autores, el momento de la vida en que un niño se expone a las pantallas podría importar tanto como el tiempo total que pasa frente a ellas.

La investigación, publicada en el World Journal of Pediatrics por científicos del Inserm, el instituto nacional de investigación médica de Francia, y de la Universidad Nacional de Singapur, siguió a 502 niños desde que tenían 1 año hasta los 8. El resultado identificó dos edades especialmente sensibles: el primer año de vida y los 6 años, justo cuando comienza la escolaridad formal.

Los menores que pasaron más tiempo frente a pantallas en esas etapas tendieron a tener un rendimiento académico más bajo a los 9 años y una memoria de trabajo más débil a los 10,5 años.

Un seguimiento de ocho años a los mismos niños

Los participantes forman parte de la cohorte de nacimiento GUSTO (Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes, crecer en Singapur hacia resultados saludables), uno de los estudios longitudinales sobre desarrollo infantil más relevantes de Asia. Los padres informaron los hábitos de pantalla de sus hijos en seis momentos distintos entre la infancia temprana y la niñez media, y años después los investigadores evaluaron el desempeño escolar y la memoria de trabajo de los niños.

Ese diseño es la principal fortaleza del trabajo. Según los autores, buena parte de la investigación previa había arrojado resultados contradictorios porque estudiaba a los niños en un solo momento, se concentraba en quienes ya iban al colegio o no registraba de forma regular el uso de pantallas durante los primeros años. Seguir a los mismos menores durante casi una década permite comparar qué edades pesan más en los resultados posteriores y controlar mejor la influencia del entorno familiar.

El año de vida, la etapa con el efecto más fuerte

De todos los momentos analizados, el primer año fue el que mostró las asociaciones más marcadas. Los autores señalaron que los tamaños del efecto a esa edad fueron los mayores de todo el estudio, lo que sugiere que la infancia temprana podría ser una ventana de sensibilidad especial, en la que el cerebro en desarrollo es particularmente vulnerable a que las pantallas desplacen interacciones clave para el aprendizaje.

Esa es, de hecho, la principal hipótesis del equipo: el problema no sería solo la pantalla en sí, sino lo que deja de ocurrir mientras el niño la mira. Las conversaciones con sus cuidadores, el juego imaginativo y la exploración del mundo físico con las manos son experiencias que, según los investigadores, ayudan a desarrollar el lenguaje, la atención, la memoria y la capacidad de resolver problemas.

La sorpresa de los 2 y 3 años, y el regreso del efecto a los 6

El hallazgo más llamativo para los propios autores fue que el uso de pantallas a los 2 y 3 años no mostró vínculos significativos con los resultados posteriores, pero que la asociación reapareció a los 6 años, coincidiendo con el ingreso a la educación formal, el equivalente a primero básico en Chile.

"No se trata solo de los primeros años", resumieron los investigadores, para quienes el uso de pantallas más avanzada la niñez sigue importando. El estudio también encontró que los niños que acumularon más horas de pantalla a lo largo de toda la infancia tendieron a obtener puntajes académicos más bajos, aunque la fuerza de esa relación varió según la edad en que se produjo la exposición.

Qué es la memoria de trabajo y por qué es clave en el colegio

La memoria de trabajo es la capacidad del cerebro para retener y manipular información de forma temporal. Es la que permite a un niño seguir una instrucción de varios pasos, resolver un ejercicio de matemáticas, entender una oración larga o no perder el hilo mientras completa una tarea.

Por eso los investigadores la eligieron como uno de los indicadores centrales del estudio: es una habilidad que sostiene buena parte del aprendizaje escolar cotidiano, más allá de las notas.

Por qué una hora extra puede importar aunque no se note

Los autores son cuidadosos con las conclusiones. Reconocen que una hora adicional de pantalla al día probablemente no produce una diferencia visible en las capacidades académicas de un niño en particular. Pero advierten que, cuando el mismo patrón se repite en una población grande, incluso diferencias pequeñas en el promedio pueden aumentar el número de niños con dificultades escolares.

De ahí que el equipo respalde un principio simple: en materia de pantallas en la infancia, menos es mejor. Y que proponga que los esfuerzos por fomentar hábitos más saludables comiencen en la infancia temprana, con un nuevo énfasis en la transición a la enseñanza básica.

Qué recomiendan la OMS y los pediatras

Las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) coinciden en lo general: evitar la exposición a pantallas durante los primeros 18 a 24 meses de vida y limitarla a menos de una hora diaria entre los 2 y los 5 años. Sin embargo, como recuerdan los autores del estudio, muchos niños pequeños superan ampliamente esos márgenes.

Lo que el estudio no demuestra

La investigación identifica asociaciones, no una relación de causa y efecto. Es decir, no prueba que las pantallas provoquen por sí mismas un peor rendimiento, y el tiempo de uso fue informado por los padres, no medido directamente. Los propios autores subrayan además que la cantidad de horas es solo una parte del panorama.

Las próximas investigaciones, plantean, deberían analizar si influyen la calidad del contenido, el tipo de dispositivo y, sobre todo, si los padres ven las pantallas junto a sus hijos e interactúan con ellos mientras lo hacen. La respuesta podría permitir recomendaciones más precisas, que consideren no solo cuánto tiempo pasa un niño frente a una pantalla, sino también cuándo y de qué manera.

Mientras esa evidencia llega, el estudio de Singapur deja una idea instalada para padres y educadores: el cuidado frente a las pantallas no termina cuando el niño deja de ser bebé, y vuelve a ser importante justo cuando empieza el colegio. Ante dudas específicas sobre el desarrollo de un hijo, la recomendación es consultar con su pediatra.