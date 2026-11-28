28 nov. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

Mañana domingo 29 de noviembre, el tradicional desfile navideño Paris Parade celebrará 15 años de vida en los que ha llenado de magia, música y colores las calles del centro de Santiago.

Las novedades del Paris Parade 2026

El desfile que marca el inicio de la temporada navideña contará con los esperados globos gigantes de personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars y el debut de Jumbito.

Descontando a la mascota de Cencosud, serán otros 11 los personajes que se pasearán por el eje Alameda-Providencia: Stitch, Sebastián, Olaf, Winnie the Pooh, Simba, Ralf, Mike Wazowski, Buzz Lightyear, Rayo McQueen, Spider-Man y R2-D2.

El evento contará además con los tradicionales pasacalles que llenarán de música el centro capitalino, además de la participación del embajador de la Teletón, Iaán Calderón; el corredor Antonio Marshall, conocido como el "Forrest Gump chileno"; y el infaltable Viejito Pascuero.

La organización dispondrá además de "Puntos de Hospitalidad" con información general, baños, bloqueador solar, hidratación, primeros auxilios, seguridad, basureros y puntos limpios en Parque Balmaceda, Vicuña Mackenna, Portugal, Santa Rosa, Arturo Prat y Bandera.

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¿A qué hora comenzará el Paris Parade 2026?

El recorrido iniciará a las 11:00 horas en la intersección de avenida Providencia con avenida Salvador y considera una llegada estimada a eso de las 12:45 horas a la altura de la Alameda con el Palacio de La Moneda.

De acuerdo al itinerario, la cabeza del desfile llegará a las 11:30 horas a Baquedano, a las 11:50 horas a Universidad Católica, a las 12:00 horas a Santa Lucía y a las 12:25 horas a Universidad de Chile.

Paris Parade

Desvíos de tránsito en el eje Alameda-Providencia

Debido a su recorrido, la plataforma Transporte Informa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció cortes de tránsito en el eje Alameda-Providencia, entre el Palacio de La Moneda y la Plaza de la Aviación.

Este corte comenzará a las 20:00 horas de este sábado 28 y continuará hasta la tarde de mañana domingo 29 de noviembre. La autoridad recomendó optar por vías alternativas como Blanco Encalada, Matta, Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda (revisa los detalles aquí).

ATENCIÓN a cortes de tránsito que se implementarán entre la noche del sábado 28/nov. y la tarde del domingo 29, debido a desarrollo de evento #ParisParade2026 en el eje de Alameda-Av. Providencia entre La Moneda y Plaza de La Aviación. Considera como alternativas Av. Blanco… pic.twitter.com/P4U264wWWG — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 28, 2026

Metro de Santiago reforzará su operación

Los organizadores recomendaron acercarse a la zona del desfile en transporte público, pero debido a los cortes de tránsito, la operación de los buses del sistema RED se verá alterada.

Sin embargo, el Metro de Santiago anunció un reforzamiento de su servicio con "más trenes, refuerzo de seguridad y atención, y gestión especial de accesos".

Para llegar, el tren subterráneo recomienda las estaciones Salvador, Baquedano, Universidad Católica y Santa Lucía; mientras que para el regreso se pide preferir Plaza de Armas, Parque Almagro, Los Héroes o República.

🚇 Este domingo contaremos con una operación especial para facilitar tu viaje al Paris Parede: más trenes, refuerzo de seguridad y atención, y gestión especial de accesos.



✅ Para llegar, prefiere Salvador, Baquedano, U. Católica y Santa Lucía.



✅ Para regresar, utiliza Plaza… pic.twitter.com/0PeP24Hk0C — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 28, 2026

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