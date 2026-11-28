28 nov. 2026 - 15:18 hrs.

La Corte de Apelaciones de Talca confirmó la prisión preventiva del exdiputado Francisco Pulgar Castillo, quien deberá permanecer recluido mientras espera el juicio oral en su contra. La resolución, dictada este sábado 28 de noviembre, ratificó la decisión adoptada dos días antes por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, que sustituyó el arresto domiciliario total que cumplía en la ciudad.

En el fallo, al cual accedió Mega Investiga, el tribunal de alzada por mayoría sostuvo que compartía “lo razonado por el Tribunal de la instancia para imponer la prisión preventiva al imputado”. Entre los antecedentes que revisó, tuvo en cuenta videos presentados por la defensa para cuestionar los incumplimientos informados por Carabineros.

Los ministros advirtieron que no había claridad sobre la fecha y la hora de las grabaciones. La resolución consigna que “el 5 de septiembre pasado se produjo el cambio de hora en el país” y que se desconocía si las cámaras que registraron las imágenes habían sido ajustadas al nuevo horario. También señaló que las imágenes del 19 de octubre “muestran solo unos minutos” de lo ocurrido ese día.

La Corte observó que otro video, exhibido por la defensa como ejemplo de lo ocurrido el 5 de noviembre, también era parcial. Según el fallo, la grabación mostraba solo algunos minutos y no permitía entender por qué Pulgar habría salido de su domicilio cuando las balizas de Carabineros no estaban en el lugar. Eso, agregó, “hace pensar que hubo una diligencia previa de parte de dichos funcionarios, que no se exhibió”.

La resolución también abordó publicaciones en redes sociales incorporadas por la parte querellante. A juicio de los magistrados, estas “plantean legítimas dudas respecto del cumplimiento de la medida cautelar”, pues mostraban imágenes compartidas por Pulgar de “lugares rurales y cordilleranos”, mientras cumplía arresto domiciliario en una zona urbana.

Con esos argumentos, la Corte confirmó la resolución del tribunal oral, que estimó que la prisión preventiva era “la única medida que puede asegurar los fines del procedimiento, evitar el peligro de fuga y garantizar la seguridad de la víctima”.

La decisión no fue unánime. La ministra Blanca Rojas estuvo por revocarla y mantener el arresto domiciliario total, pero con monitoreo telemático.

El cambio de cautelar se produjo después de que Carabineros informara cinco incumplimientos registrados durante octubre. Según informó Diario El Centro, la Fiscalía de Talca y la parte querellante solicitaron revisar la medida luego de que esos antecedentes fueran comunicados al tribunal a comienzos de noviembre. El fiscal José Luis González sostuvo que, para el tribunal, los registros policiales configuraban “un incumplimiento reiterado del arresto domiciliario total”.

Pulgar había sido formalizado en febrero de 2025 por delitos de abuso sexual y violación contra una menor de edad, imputaciones que deberán ser debatidas en el juicio. Tras permanecer cuatro meses en prisión preventiva, obtuvo el arresto domiciliario total. El juicio oral quedó fijado para el 5 de abril de 2027.

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