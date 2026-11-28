28 nov. 2026 - 14:26 hrs.

La final de Miss Universo 2026 terminó con una nueva reina, pero en Venezuela la conversación siguió girando en torno a otro tema: el vestido que usó su representante, Clara Vegas, en la gala decisiva. Y una de las voces más duras fue la de Alicia Machado, Miss Universo 1996.

La exreina, que estuvo presente en el certamen celebrado el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, arremetió contra el diseñador venezolano Ángel Sánchez, autor del vestido plateado que lució Vegas en la final. Sus comentarios, hechos en una transmisión en vivo por TikTok según Meridiano, se viralizaron en pocas horas.

Machado no se guardó nada. Pero su crítica tuvo un destinatario claro, y no fue la candidata.

¿Qué dijo Alicia Machado sobre el vestido?

La venezolana fue directa al evaluar el diseño. "El vestido, terrible, sobre todo, pésimo el color y muy mal cortado", afirmó, apuntando tanto al tono plateado como a la confección.

Luego se dirigió al diseñador con un mensaje sin filtros. Le reconoció su trayectoria, pero le reprochó el resultado: lo llamó "un tipo talentoso", le aconsejó trabajar el ego y remató con un "la cagaste". Más adelante insistió: "De verdad que quedaste muy mal".

Machado también cuestionó el protagonismo que, a su juicio, se le dio al diseñador durante la competencia. "Ángel Sánchez no era quien estaba concursando en el Miss Universo, ¡era Clara!", sostuvo.

"La niña hizo un trabajo espectacular": Su defensa de Clara Vegas

Lejos de responsabilizar a la candidata, la Miss Universo 1996 salió en su defensa. "La niña hizo un trabajo espectacular", dijo sobre la representante de Venezuela, a quien considera que realizó todo lo necesario para llevarse la corona.

Su tesis es que el traje marcó la diferencia en la noche final. Para Machado, la venezolana no perdió por su desempeño, sino por una decisión de vestuario que no le favoreció en el momento más importante del certamen.

El vestido de la preliminar que, según Machado, debió usar

La exreina comparó el diseño de la final con el que Clara Vegas lució en la competencia preliminar del 22 de noviembre, creado por el diseñador venezolano Nidal Nouaihed. A ese traje sí lo elogió, y destacó a su autor como un gran talento del diseño venezolano.

"Si ella hubiera sacado el vestido de la preliminar anoche, ella hubiera ganado", aseguró. Esa idea no fue solo suya: tras la gala, numerosos usuarios en redes sociales y otras personalidades del mundo de los certámenes plantearon que Venezuela perdió su octava corona por la elección del vestido.

Ángel Sánchez rompe el silencio

La polémica escaló a tal punto que el propio diseñador salió a responder. En una entrevista, Ángel Sánchez ofreció disculpas por la controversia generada en torno a su creación, según recogió el diario venezolano Primicia, y reconoció que nunca imaginó que el diseño desatara un debate de esa magnitud.

Sin embargo, el creador también defendió a la candidata desde otra vereda. Sostuvo que no es justo descalificar a Clara Vegas por un vestido, considerando los méritos, el carisma, la elegancia y el porte que había demostrado durante la competencia, y afirmó que con o sin ese diseño ella debió llevarse el título.

Así terminó Miss Universo 2026

La edición número 75 del certamen, conocida como la Edición Diamante, reunió a 116 candidatas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo. La corona quedó en casa: la puertorriqueña Jennifer Barreto, de 27 años, fue coronada por la mexicana Fátima Bosch y se convirtió en la primera madre en ganar Miss Universo, de acuerdo con Ecuavisa.

Clara Vegas, representante del estado Miranda, llegó hasta el top 5 de la competencia, en una noche que dejó a Venezuela muy cerca de sumar un nuevo título.

Venezuela y la octava corona que no llegó

Venezuela es una de las potencias históricas del certamen, con siete coronas. Una de ellas es precisamente la de Alicia Machado, quien ganó en 1996 en Las Vegas y se convirtió en la cuarta venezolana en conseguir el título.

Clara Vegas, hija de la exreina de belleza Andreína Goetz, había sido coronada Miss Venezuela en diciembre de 2025 con la misión de conseguir la octava. Esta vez no se logró, y aunque el resultado ya es oficial, en su país la discusión sobre un vestido plateado parece lejos de terminar.

Todo sobre Miss Universo