28 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Los alumnos de enseñanza básica, media y superior pueden acceder a una rebaja en la tarifa del transporte público gracias a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), un beneficio personal e intransferible.

La TNE se puede solicitar desde que los estudiantes cursan 5.º básico y solamente deben tomarse la foto, ya que los alumnos de básica y media no pagan pasaje.

¿Quiénes deben tomarse la foto este lunes para el pase escolar?

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ya estableció la fecha para tomarse la foto y quiénes deben hacerlo para el próximo año escolar 2027.

Los estudiantes que en 2027 cursen 5.º básico o 1.º medio son los que deben tomarse la fotografía con el encargado de la TNE de sus respectivos colegios y tienen que hacerlo este lunes 30 de noviembre.

Por otro lado, también deberán tomarse la foto los estudiantes que vayan a ingresar a la educación superior este 2027, pero deberán hacerlo desde enero del mismo año.

Para hacer este trámite, deben acudir a una oficina o módulo habilitado de TNE y asegurarse de que su institución los inscriba en el sistema.

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