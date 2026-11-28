28 nov. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 12:16 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 51 km al sur de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 22 km.

Tan solo nueve minutos después, a las 12:25 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 en el norte del país.

Esta vez, el epicentro se ubicó a 30 km al sur de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá, y tuvo una profundidad de 122 km.

1 Katherine Bischof, la exsecretaria de SQM y madre del principal heredero de Horst Paulmann 2 Se reportan personas heridas: Avioneta capotó a las afueras de aeródromo en Colina 3 Colusión del pollo: Esto es lo que recibiría cada persona como compensación 4 Colusión de los pollos en supermercados: ¿Cómo se recibirá el pago de la indemnización? 5 "Hubo una detonación": Ejército informa que vehículo ingreso al área del campo minado en límite con Perú Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos movimientos telúricos.

Todo sobre Temblor