Temblor se registra en la zona norte del país: Esta fue la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, a las 12:16 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 51 km al sur de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 22 km.
Tan solo nueve minutos después, a las 12:25 horas, se registró un segundo sismo de magnitud 4.0 en el norte del país.Ir a la siguiente nota
Esta vez, el epicentro se ubicó a 30 km al sur de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá, y tuvo una profundidad de 122 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos movimientos telúricos.
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