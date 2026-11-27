27 nov. 2026 - 18:57 hrs.

El caso de las firmas partió con un trámite que, en apariencia, pertenecía a la rutina parlamentaria: retirar dos permisos constitucionales de viaje. Pero el episodio terminó abriendo una investigación penal en Valparaíso. Ahora, el Ministerio Público busca reconstruir cómo se gestionó el retiro de las autorizaciones de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes se encontraban en Asia, y determinar si se usaron firmas escaneadas sin autorización para hacerlo.

La dimensión política del episodio se cruza ahora con la judicial. El fiscal a cargo, Claudio Rebeco, confirmó que los senadores socialistas Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic tienen calidad de imputados, debido a las querellas presentadas en su contra. La investigación, sin embargo, está en una etapa preliminar: ambos todavía no declaran y el Ministerio Público no ha establecido responsabilidades. Lo que intenta determinar es quién intervino en el procedimiento, cómo se incorporaron las firmas y si el retiro de los permisos tuvo algún efecto en votaciones del Congreso. Y, por supuesto, si se configuró algún delito.

Ese caso volvió a poner en primer plano una pregunta más amplia: ¿cuántos integrantes del Senado aparecen hoy vinculados, en distintas calidades, a investigaciones penales? Un recuento acotado de los casos reportados públicamente identifica al menos nueve de los 50 senadores: cerca del 18%. La cifra reúne situaciones muy diferentes. Hay imputados, investigados, parlamentarios cuyos despachos fueron registrados y otros mencionados en antecedentes de causas más amplias.

Este análisis no incorpora en esa cifra a senadores que aparecen en una investigación desde otra posición. Fidel Espinoza, por ejemplo, es uno de los parlamentarios cuyos permisos fueron retirados en el caso firmas, pero en esa causa figura como afectado, no como imputado. Por separado, el Ministerio Público archivó provisionalmente una investigación por una denuncia de presunta violencia intrafamiliar en su contra, pese a que su defensa quería sobreseimiento. Aún así, dicen fuentes consultadas, la causa podría reactivarse en cualquier momento. Pero, por ahora, Espinoza no engrosa la lista de integrantes de la Cámara Alta que están en la mira del ente perseguidor penal.

Nueve nombres en la mira

La historia de estos nueve nombres, además, no cabe en una sola carpeta. Se reparte entre una investigación por el manejo de permisos senatoriales, una causa por contratos de alimentación escolar, denuncias sobre asignaciones parlamentarias y pesquisas derivadas de la trama conocida como “Muñeca bielorrusa”. La lista cruza partidos y regiones, y en varios casos las diligencias se relacionan con actuaciones ocurridas cuando los actuales senadores eran diputados.

En el caso firmas, la investigación no solo examina documentos. También intenta reconstruir una secuencia política: la autorización de dos viajes, su posterior retiro y el impacto que esa ausencia podía tener en una votación. Las firmas cuestionadas corresponderían a documentos PDF, según explicó el fiscal Rebeco. Si se confirma que fueron incorporadas sin autorización, la Fiscalía ha señalado que las hipótesis podrían ir desde falsedad documental hasta usurpación de nombre. Por ahora, Juan Luis Castro, jefe del comité socialista, y Paulina Vodanovic, presidenta del PS, permanecen en calidad de imputados, una condición procesal que permite ejercer derechos de defensa y que no supone culpabilidad.

El otro gran foco está en la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, en particular en contratos relacionados con la empresa Soser. En agosto, la Fiscalía Oriente y la PDI realizaron diligencias en el Congreso y registraron las oficinas de Sergio Gahona, de la UDI, y Miguel Ángel Calisto, senador independiente. Según los antecedentes revelados por Mega Investiga, el Ministerio Público indaga a ambos por presunto cohecho. La causa, de alcance mayor, también examina eventuales delitos como fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos. Hasta hoy esa causa está bajo estricto secreto.

Para Calisto, sin embargo, el caso Junaeb es solo una parte del escenario judicial. En una cuerda separada, la Fiscalía de Aysén lo acusa por hechos que atribuye a su período como diputado, entre 2018 y 2022: el presunto uso de asignaciones parlamentarias para pagar asesorías que, según la acusación, no se habrían realizado. El perjuicio fiscal estimado supera los $100 millones y el Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de presidio. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió en octubre una nueva solicitud de desafuero, decisión que la defensa apeló. La revisión en la Corte Suprema sigue pendiente, luego de que 12 ministros quedaran inhabilitados para conocer el recurso. Esta resolución del máximo tribunal podría modificar los quórum de votación. Y es que ese es el principal temor en la Corporación y es que los casos avancen y terminen con varios legisladores fuera, suspendidos en espera de sus futuros judiciales.

Otro caso complejo es el de la senadora RN Camila Flores, en una investigación conocida como “cuota Flores” y que tiene como eje una denuncia sobre la eventual devolución de parte de las remuneraciones de asesores contratados con cargo a asignaciones parlamentarias. La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una causa por posibles delitos de fraude al Fisco en carácter reiterado.

Según los antecedentes, develados por Canal 13, se indaga si trabajadores del equipo de Camila Flores debían retirar dinero en efectivo y entregarlo a terceros. El monto que se ha mencionado públicamente bordea los $300 millones. Flores ha dicho que colaborará con la justicia y ha calificado las acusaciones como carentes de sustento. La investigación se refiere a hechos que habrían ocurrido cuando ejercía como diputada.

En Magallanes, una denuncia de un exfuncionario abrió una investigación sobre Alejandro Kusanovic, senador independiente, bajo un similar modus operandi.

El denunciante sostuvo que debía devolver mensualmente $500 mil de su sueldo y asumir gastos de funcionamiento de la oficina parlamentaria. La PDI incautó teléfonos y computadores del senador y de su jefe de gabinete para periciarlos, tal como reveló Mega Investiga hace algunas semanas. Es una denuncia que debe ser comprobada en la investigación; el relato del exfuncionario no constituye, por sí mismo, prueba de un delito.

La trama bielorrusa llevó a la Fiscalía a abrir una arista en torno a Loreto Carvajal, del PPD. El origen está en la declaración del abogado Eduardo Lagos, quien sostuvo que la senadora habría recibido $300 millones a cambio de gestiones para favorecer el nombramiento de Yamil Najle como conservador de Chillán. La cifra y la imputación son parte de una versión que Carvajal ha rechazado.

En octubre, una nueva publicación de CIPER consignó que Gonzalo Migueles confirmó la existencia de un almuerzo entre Carvajal, Najle y Gabriel Silber, pero contradijo aspectos centrales del relato de Lagos y afirmó que este buscaba tomar revancha. Esa tensión entre testimonios es parte del problema probatorio: hay una investigación abierta, pero también versiones contrapuestas sobre lo ocurrido y sobre el origen de la acusación.

Matías Walker, de Demócratas, también aparece en una investigación vinculada a Yáber. El senador reconoció que recibió de él una transferencia de $1,6 millones en 2024 y explicó que correspondía a un aporte para el pasaje de su hijo a un curso de verano de Derecho en Canadá. La Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó que Walker tiene calidad de imputado en una investigación desformalizada por eventuales delitos de cohecho y soborno. El senador ha sostenido que el pago no tuvo relación con su labor legislativa y que entregará los antecedentes necesarios para aclararlo. La causa busca establecer si esa transferencia y otros elementos de la relación entre ambos tienen relevancia penal.

En el caso de Karol Cariola, del Partido Comunista, el foco está en las gestiones que realizó cuando era diputada ante la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en favor del empresario chino Emilio Yang y de la patente de alcoholes de un local de su propiedad. La investigación conocida como caso Chinamart indaga si esas gestiones pudieron exceder el ámbito de la labor parlamentaria y configurar tráfico de influencias. Cariola declaró como imputada y ha defendido que actuó dentro de sus atribuciones. Que los querellantes hayan desistido de sus acciones no cerró automáticamente la investigación: corresponde a la Fiscalía decidir si continúa con las diligencias.

La voluntad del soberano

La pregunta sobre el fuero y los quórums tiene una respuesta jurídica concreta, aunque su efecto político depende de cada caso.

El desafuero no se produce por la apertura de una investigación ni por la sola calidad de imputado. Para que un senador pueda ser sometido a determinadas actuaciones penales, la Corte de Apelaciones debe autorizar la formación de causa, su decisión puede ser revisada por la Corte Suprema. Si el desafuero queda firme, el parlamentario es suspendido de sus funciones mientras avanza el proceso.

La ley establece que quienes están suspendidos por esta causa no se cuentan como senadores en ejercicio para calcular quórums y mayorías. Por eso, un desafuero puede alterar el cálculo de una votación, aunque el efecto exacto depende del quórum que exija cada proyecto o acuerdo.

Hoy, el caso de Calisto es el que presenta el escenario más concreto: la Corte de Apelaciones concedió el desafuero y la revisión de la apelación está pendiente. Eso no significa que el senador ya esté suspendido ni que el resto de los casos vaya a seguir el mismo camino. Tampoco se puede anticipar que una eventual suspensión dure cuatro u ocho años. Los mandatos senatoriales de varios de los parlamentarios mencionados terminan en 2030; los de Calisto, Cariola y Flores, en 2034. La duración de una suspensión dependería de la resolución de los tribunales y del avance de cada proceso, no del plazo que reste de su período.

¿El peor momento del Senado?

Las causas de hoy no son el primer momento en que la justicia ha rozado los pasillos del Senado. Durante los casos Penta y SQM, parlamentarios en ejercicio como Iván Moreira, Ena von Baer, Jorge Pizarro y Fulvio Rossi quedaron bajo el foco de las investigaciones por financiamiento político. El exsenador Jovino Novoa, ya fuera del Congreso, fue condenado en el caso Penta. Moreira llegó a ser desaforado por la Corte Suprema; meses después, el tribunal aprobó una suspensión condicional del procedimiento.

En el caso de Rossi, el máximo tribunal confirmó su sobreseimiento definitivo. Las trayectorias fueron distintas, como lo son hoy las causas que rodean a los actuales senadores: la memoria de esos procesos sirve para recordar que una investigación no es una condena, pero también que el fuero no vuelve intocable a quien ocupa un escaño.

La pregunta, entonces, no es si este es el peor momento del Senado: para afirmarlo habría que comparar períodos y situaciones equivalentes. La inquietud está en otra parte y es que una década después de Penta y SQM, la institución vuelve a convivir con investigaciones de alto impacto, ahora dispersas entre denuncias por asignaciones parlamentarias, eventuales influencias y documentos cuestionados. Si alguna de ellas llega a un desafuero firme, no solo cambiará la situación judicial de un senador, también podría alterar los quórums con que se toman decisiones. Entre el recuerdo de los casos que marcaron a una generación política y las causas que hoy avanzan, el Senado enfrenta una prueba de confianza: que la justicia haga su trabajo y que la política no vuelva a acostumbrarse a tenerla golpeando la puerta.

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