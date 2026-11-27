27 nov. 2026 - 19:15 hrs.

El actor Felipe Rojas, conocido por su participación en teleseries de Mega, compartió un video en el que pidió ayuda para rescatar a un pelícano que encontró herido en la playa Socos, en Tongoy, región de Coquimbo.

Según relató, el hallazgo ocurrió mientras caminaba por la playa en dirección a Puerto Velero. En ese momento, se encontró con un ave que estaba tendida en la orilla y en una posición que le llamó la atención.

Al acercarse junto a otra pareja, descubrieron que el pelícano tenía una rapala con múltiples anzuelos enterrados. Entre todos lograron retirárselos, pero el animal no podía volar ni nadar y presentaba sangrado.

"Nos dimos cuenta de que tenía, si no me equivoco, una rapala con muchos anzuelos enterrados, se lo logramos sacar, pero el pelícano no podía volar ni podía nadar", contó Rojas en el registro.

Felipe Rojas intentó contactar a Sernapesca y al SAG

El actor también relató que, mientras observaba al animal, la corriente lo arrastró hacia el sector de Puerto Velero y posteriormente lo devolvió a la orilla.

"El pelícano está sangrando, no puede volar, no puede nadar y está tirado aquí en la playa", describió.

Ante la situación, Rojas señaló que intentó comunicarse con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), pero aseguró que desde el organismo le indicaron que no podían hacerse cargo del caso.

"Me traté de contactar con Sernapesca, me dijeron que ellos no se pueden hacer cargo de esto", relató.

También contó que llamó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), aunque no obtuvo respuesta. Además, intentó comunicarse con algunas fundaciones para encontrar ayuda, pero se quedó sin batería en su teléfono.

"Traté de contactarme con algunas fundaciones, se me acabó la batería del teléfono y me vine a hacer esto al auto", explicó.

La preocupación por otro pelícano

En su registro, Felipe Rojas también manifestó preocupación por un segundo pelícano que permanecía cerca del ejemplar herido.

"Y está este otro pelícano que no sé si lo está acompañando, si le pasó algo también", comentó.

Finalmente, el actor pidió orientación y colaboración para saber cómo proceder y conseguir ayuda para el ave, que permanecía en la playa Socos.

"Si alguien sabe qué se puede hacer en estas instancias", expresó, reiterando que la situación estaba ocurriendo en ese momento en el sector costero de Tongoy.

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