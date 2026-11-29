29 nov. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Los colegios electorales abrieron este domingo en España para unas elecciones legislativas anticipadas de resultado incierto, en las que el socialista Pedro Sánchez busca desafiar los pronósticos favorables a la derecha, que podría regresar al poder con el apoyo de la extrema derecha.

Inciertas elecciones generales en España

Los colegios abrieron a las 09:00 horas locales (05:00 horas de Chile), cuando comenzaron a acudir los votantes para este escrutinio seguido muy de cerca, ya que un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde Sánchez es una de las voces más visibles de la izquierda.

La mayoría de encuestas sitúan como vencedor al derechista Partido Popular (PP), que lidera Alberto Núñez Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para lograrla, podría recurrir a la pujante ultraderecha de Vox, a quien los sondeos proyectan un marcado ascenso.

Si la extrema derecha entra en el gobierno, sería la primera vez que lo hiciera en España desde la transición democrática que siguió a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Las elecciones en España, cuarta economía de la zona euro, serán seguidas de cerca en Europa, ante la perspectiva de nuevos comicios en países como Francia, Italia y Polonia que podrían alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Unión Europea.

Transmisión especial de Meganoticias

El equipo internacional de Meganoticias realizará una transmisión especial la tarde de este domingo con todos los resultados de estas elecciones generales que definirán el futuro de España.

Los españoles pueden votar hasta las 20:00 horas (16:00 horas en Chile). Con el cierre de las mesas, iniciará el conteo de votos y los principales medios publicarán las "encuestas de salida" con resultados preliminares que darán un panorama de cómo podrían finalizar estos comicios.

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