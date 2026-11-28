28 nov. 2026 - 20:41 hrs.

La selección chilena femenina perdió por 3-0 frente a España, actual campeona del mundo, en un partido amistoso internacional disputado en la ciudad de León. El equipo nacional, dirigido por Luis Mena, poco pudo hacer ante el nivel del conjunto local, que terminó imponiéndose con claridad.

El marcador se abrió apenas iniciado el encuentro. Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, envió un centro desde la derecha que encontró una débil respuesta de la arquera chilena Ryann Torrero. El balón quedó a disposición de Pina, quien aprovechó la oportunidad para marcar el 1-0.

A los 26 minutos, la propia Pina volvió a generar peligro al intentar avanzar por el sector izquierdo. En esa acción, la pelota impactó en la mano de Michelle Olivares y la árbitra belga Caroline Lanssens sancionó penal para las locales. La delantera española ejecutó el lanzamiento, pero su remate se estrelló en el poste.

Chile logró mantener la diferencia mínima hasta el descanso, pero en el segundo tiempo España consiguió ampliar la ventaja. A los 54 minutos, Fiamma Benítez probó con un disparo que Torrero alcanzó a detener. Sin embargo, el rebote golpeó en la mano de Anaís Cifuentes y la jueza volvió a cobrar penal.

Esta vez fue Aitana Bonmatí quien se encargó de ejecutar el lanzamiento. La arquera chilena logró contener el remate, pero Fiamma Benítez estuvo atenta al rebote y envió el balón al fondo del arco para establecer el 2-0.

El tercer tanto llegó a los 75 minutos, luego de una mala salida de Ryann Torrero que fue aprovechada por Cecilia Marcos para marcar el 3-0 definitivo.

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