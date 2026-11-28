28 nov. 2026 - 20:23 hrs.

La futura Línea 8 del Metro de Santiago permitirá ampliar la red de transporte público de la capital con un recorrido de 19 kilómetros que conectará seis comunas de la Región Metropolitana y beneficiará a cerca de 1,9 millones de personas.

El proyecto contempla la construcción de 14 estaciones y considera las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, Peñalolén y Puente Alto.

El trazado pasará por importantes arterias de Santiago, entre ellas las avenidas Los Leones, Macul, La Florida y Camilo Henríquez, facilitando los desplazamientos entre distintos sectores de la capital.

¿Con qué líneas de Metro tendrá combinación?

La nueva línea también estará conectada con otros recorridos de la red, lo que permitirá a los pasajeros realizar combinaciones en tres estaciones:

Los Leones : conexión con las líneas 1 y 6.

: conexión con las líneas 1 y 6. Chile-España : combinación con la Línea 3.

: combinación con la Línea 3. Macul: conexión con la Línea 4.

¿Cuánto disminuirán los tiempos de viaje?

Uno de los principales cambios que proyecta esta nueva línea tiene relación con la duración de los traslados. Según las estimaciones del proyecto, recorrerla de principio a fin tomaría aproximadamente 23 minutos.

Esto representaría una reducción del 59% respecto del tiempo que actualmente demora el mismo desplazamiento, estimado en cerca de 57 minutos.

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