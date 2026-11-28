28 nov. 2026 - 19:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular oportunidad para combinar viajes, fotografía y aventura está disponible en Croacia, donde buscan voluntarios que quieran acompañar excursiones en lancha rápida por algunas de las islas y paisajes más atractivos del mar Adriático.

La oferta corresponde a un puesto de fotógrafo voluntario en Split, ciudad costera croata, y contempla alojamiento gratuito en una habitación compartida a cambio de 30 horas de colaboración a la semana.

La persona seleccionada tendrá la tarea de fotografiar a los turistas durante los recorridos en barco y las paradas en distintas islas, además de editar y entregar las imágenes. La idea es capturar momentos espontáneos y alegres de los pasajeros, tanto a bordo como durante las visitas a los destinos.

Entre los lugares que contempla la experiencia se encuentran la Laguna Azul, Hvar, la bahía de Stiniva y las islas Pakleni, reconocidos destinos turísticos de la costa croata. Los recorridos se realizan a bordo de lanchas rápidas y catamaranes.

¿Qué ofrecen a cambio?

Además del alojamiento en un dormitorio compartido, el voluntario tendrá dos días libres por semana y podrá acceder a distintos beneficios, entre ellos:

Descuentos en fiestas, clubes y bebidas en bares cercanos.

Descuentos en excursiones y recorridos por la ciudad.

Tours y paseos gratuitos organizados por el equipo.

Acceso a una cocina equipada para preparar sus propias comidas.

Conexión básica a internet.

Bebidas gratuitas durante las excursiones en barco.

¿Cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 20 años, que cuenten con un nivel intermedio de inglés y tengan experiencia previa utilizando cámaras fotográficas. No es necesario ser fotógrafo profesional, pero sí tener conocimientos y sentirse cómodo fotografiando personas.

También recomiendan contar con equipo propio, como cámara, GoPro o dron, aunque no se establece como una exigencia excluyente. Otro de los requisitos es postular de manera individual, ya que no reciben parejas ni acompañantes, además de contar con seguro de viaje.

¿Dónde postular?

Las personas interesadas en participar pueden revisar los detalles de la convocatoria y postular a través de la plataforma Worldpackers, buscando la experiencia “Island-hopping photographer in Paradise (Split, Croatia)".