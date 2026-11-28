28 nov. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un niño de siete años falleció tras sufrir una asfixia por inmersión durante un paseo de curso realizado en una vivienda particular en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana.

La víctima era alumno de primero básico del Liceo Bicentenario Mario Bertero, quien acompañaba a sus padres en la actividad organizada por el establecimiento vespertino del recinto educacional, donde su madre estudia.

De acuerdo con lo informado por la Municipalidad de Isla de Maipo, durante el paseo el menor sufrió una asfixia por inmersión, lo que derivó en una grave emergencia. Tras lo ocurrido, fue trasladado hasta el CESFAM de la comuna, donde el equipo de salud realizó intensas maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos desplegados por el personal de salud, no fue posible salvar la vida del niño.

La noticia fue confirmada por el municipio a través de un comunicado, en el que expresó sus condolencias por la muerte del menor.

«Como municipio, hemos activado todos los protocolos de acompañamiento a la familia y lamentamos profundamente esta irreparable pérdida», señalaron.

En el mismo mensaje, la municipalidad, a nombre del alcalde Juan Pablo Olave, hizo llegar sus “más sinceras condolencias, solidaridad y respeto” a los padres, familiares, compañeros de curso, comunidades educativas y seres queridos del niño.