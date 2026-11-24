Metro cierra cuatro estaciones de la L1: Restablecimiento del servicio podría tardar "más de una hora"
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este martes, Metro de Santiago informó el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 (L1).
"Por una emergencia médica, el servicio en L1 se encuentra disponible solo San Pablo a Baquedano/Tobalaba a Los Dominico. El restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora", informó la estatal en su cuenta de X.
Las estaciones cerradas son: Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones. Además, el servicio de combinación en Los Leones, con la L6, se encuentra suspendido.
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18:31 hrs. Estaciones cerradas #L1:— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 24, 2026
❌️ Salvador
❌️ Manuel Montt
❌️ Pedro de Valdivia
❌️ Los Leones
❌️ Combinación Los Leones #L6 #L1 suspendida. https://t.co/cZKA18h1wF
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.
También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
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