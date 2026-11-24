24 nov. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, Metro de Santiago informó el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 (L1).

"Por una emergencia médica, el servicio en L1 se encuentra disponible solo San Pablo a Baquedano/Tobalaba a Los Dominico. El restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora", informó la estatal en su cuenta de X.

Las estaciones cerradas son: Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones. Además, el servicio de combinación en Los Leones, con la L6, se encuentra suspendido.

18:31 hrs. Estaciones cerradas #L1:



❌️ Salvador

❌️ Manuel Montt

❌️ Pedro de Valdivia

❌️ Los Leones



❌️ Combinación Los Leones #L6 #L1 suspendida. https://t.co/cZKA18h1wF — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 24, 2026

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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