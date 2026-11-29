29 nov. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 07:38 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 13 km al oeste de Pichidangui, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31 km.

Segundo temblor en la misma zona

En cosa de unos 20 minutos, la misma zona del país registró un segundo sismo que alcanzó una magnitud de 3.4.

En concreto, este temblor se registró a las 07:57 horas, con un epicentro ubicado a 15 km al oeste de Pichidangui y una profundidad de 29 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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