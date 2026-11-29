29 nov. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se desarrollará la versión número 15 del tradicional desfile navideño Paris Parade, en el cual grandes y chicos podrán disfrutar de espectaculares globos gigantes de personajes animados que recorrerán el centro de la capital.

Cortes de tránsito en el eje Alameda-Providencia

El evento se desarrollará a partir de las 11:00 horas en el eje Alameda-Providencia, entre Salvador y el Palacio de La Moneda, por lo que la autoridad ya mantiene restricciones de tránsito que continuarán hasta horas de la tarde.

Ante esta situación, desde la plataforma Transporte Informa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) recomendaron vías alternativas como Blanco Encalada, Matta, Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda (revisa los detalles aquí).

ATENCIÓN a cortes de tránsito que se implementarán entre la noche del sábado 28/nov. y la tarde del domingo 29, debido a desarrollo de evento #ParisParade2026 en el eje de Alameda-Av. Providencia entre La Moneda y Plaza de La Aviación. Considera como alternativas Av. Blanco… pic.twitter.com/P4U264wWWG — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 28, 2026

Metro de Santiago reforzará su operación

Los organizadores del evento recomendaron acercarse a la zona en transporte público, pero debido a los cortes de tránsito, la operación de los buses del sistema RED se verá alterada.

Sin embargo, el Metro de Santiago anunció un reforzamiento de su servicio con "más trenes, refuerzo de seguridad y atención, y gestión especial de accesos".

Para llegar, el tren subterráneo recomienda las estaciones Salvador, Baquedano, Universidad Católica y Santa Lucía; mientras que para el regreso se solicitó optar por Plaza de Armas, Parque Almagro, Los Héroes o República.

🚇 Este domingo contaremos con una operación especial para facilitar tu viaje al Paris Parede: más trenes, refuerzo de seguridad y atención, y gestión especial de accesos.



✅ Para llegar, prefiere Salvador, Baquedano, U. Católica y Santa Lucía.



✅ Para regresar, utiliza Plaza… pic.twitter.com/0PeP24Hk0C — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 28, 2026

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