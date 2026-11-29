29 nov. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, un portonazo ocurrió justo frente a la nueva casa del exPresidente Gabriel Boric (FA) en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana. Los vecinos denuncian un abandono del sector.

Violento portonazo frente a la nueva casa de Boric

De acuerdo al relato de un testigo a Meganoticias, los hechos ocurrieron a eso de las 01:45 horas en la calle Real Audiencia, cuando un hombre sufrió el violento robo de su vehículo por parte de un grupo de antisociales.

De acuerdo a esta persona, la víctima es un hombre al que los delincuentes habrían seguido por un rato y que, al intentar entrar a un edificio, "lo bajaron del auto, no opuso mayor resistencia, y le pegaron en la cara y le robaron el auto y sus pertenencias, la billetera y el celular".

Fueron aproximadamente cuatro los asaltantes involucrados, al parecer menores de edad, que tras cometer el robo se dieron a la fuga en ambos vehículos, mientras los vecinos asistían a la víctima que quedó en el suelo.

Según relató esta persona que prefirió proteger su identidad, tras el portonazo se llamó a Carabineros, pero ninguna patrulla llegó a registrar lo ocurrido, cuestión que molestó a la comunidad que acusa un abandono de las autoridades.

"En el sector todos los días hay robos"

"Estamos viviendo al frente de la casa del exPresidente Boric y más o menos en el sector todos los días hay robos de celulares, andan los motochorros, robos de especies de vehículos", contó el testigo ante las cámaras de Mega.

"Justamente, a mi padre le robaron los neumáticos hace un mes atrás y le dejaron el auto en el aire", agregó a su relato.

"Yo salgo de día y de noche y veo poca seguridad; la Paz Ciudadana pasa de vez en cuando. Ahora, justamente, llamé a Carabineros y Paz Ciudadana y no llegaron al lugar", cuestionó.

Cabe destacar que este hecho delictual ocurrió frente a la nueva casa de Gabriel Boric, la cual todavía sigue en construcción. Cuando el exmandatario se traslade a vivir en ella, Carabineros mantendrá una escolta fija fuera de la vivienda.

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