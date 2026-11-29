29 nov. 2026 - 11:00 hrs.

El incentivo al retiro para funcionarios públicos es un beneficio que está regulado por la Ley 20.948 del año 2016; sin embargo, con la Ley de Reconstrucción Nacional del actual Gobierno, sus cupos pasaron de 2.200 a 6.000.

Se trata de una bonificación económica que se entrega por una sola vez a los funcionarios del aparato estatal que renuncian voluntariamente para pensionarse.

Bonos por sobre los $45 millones

Según el Diario Financiero (DF), el monto de la bonificación depende de la antigüedad del trabajador y el estamento funcionario al que pertenezca: auxiliares y administrativos, técnicos y profesionales o directivos y fiscalizadores.

Además, el medio antes citado detalla que las cifras del incentivo al retiro se sitúan entre las 233 y las 622 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre los $16.878.520 y los $45.057.680, según el cambio actual.

¿Quiénes pueden postular al incentivo al retiro?

El pasado 22 de octubre, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, dio por iniciado el proceso que aumenta los cupos del beneficio al que pueden postular los siguientes grupos en su respectiva repartición:

Funcionarios y funcionarias que cumplan 65 años a contar del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026.

a contar del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026. Funcionarias que cumplan entre 60 y 64 años a contar del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026.

a contar del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026. Funcionarios y funcionarias que, al 31 de diciembre de 2025, tengan 65 o más años de edad .

. Postulaciones presentadas entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2026 por funcionarios y funcionarias que hayan obtenido u obtengan pensión de invalidez, siempre que hayan postulado al incentivo al retiro dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de la edad legal para pensionarse.

Además de esto, existe un procedimiento especial para los funcionarios y funcionarias que sean enfermos terminales, padezcan trastorno neurocognitivo mayor en fase terminal o tengan una enfermedad grave.

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