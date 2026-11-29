29 nov. 2026 - 12:19 hrs.

A medida que se acerca el cierre del año, también termina el periodo escolar. De hecho, los estudiantes de cuarto medio ya se despidieron de su etapa en el colegio.

Por estas fechas, además, se aproxima la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que deben rendir quienes quieran postular a una universidad o a un instituto profesional.

¿Cuáles son los horarios de la PAES 2026?

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) publicó el calendario con las fechas de la PAES 2026, correspondiente al proceso de admisión 2027. Las fechas y horarios de rendición de cada prueba son los siguientes:

Lunes 30 de noviembre

12:00 a 13:00 Reconocimiento de salas.

Reconocimiento de salas. 15:00 Prueba de Competencia Matemática 2 (M2).

Martes 1 de diciembre

09:00 Prueba de Competencia Lectora.

Prueba de Competencia Lectora. 15:00 Prueba electiva de Ciencias.

Miércoles 2 de diciembre

09:00 Prueba de Competencia Matemática 1 (M1).

Prueba de Competencia Matemática 1 (M1). 15:00 Prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Hay que destacar que en Rapa Nui todo se realiza una hora antes.

¿Cuánto dura cada prueba?

La duración de cada prueba varía según su cantidad de preguntas.

Las pruebas tendrán la siguiente duración:

Prueba de Competencia Matemática 2 (M2): 2 horas y 20 minutos (55 preguntas).

Prueba de Competencia Lectora: 2 horas y 30 minutos (65 preguntas).

Prueba electiva de Ciencias: 2 horas y 40 minutos (80 preguntas).

Prueba de Competencia Matemática 1 (M1): 2 horas y 20 minutos (65 preguntas).

Prueba electiva de Historia y Ciencias Sociales: 2 horas (65 preguntas).

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