29 nov. 2026 - 11:44 hrs.

Una fotografía de Maly Jorquiera junto a Sergio Freire volvió a despertar comentarios sobre la relación entre ambos. Aunque los comediantes terminaron su matrimonio, siguen compartiendo momentos familiares y esta vez una publicación de la actriz provocó reacciones divididas en redes sociales.

La imagen fue compartida por Jorquiera este fin de semana. En ella aparecen varias personas, entre ellas Freire y Lucas, el hijo que tienen en común y que nació en 2017.

“Domingo de familia elegida. Gracias, gracias, gracias”, escribió la comediante junto al registro. Además, agregó el hashtag #FreireJorquiera, que también llamó la atención de sus seguidores.

Las reacciones que generó la fotografía

La publicación acumuló comentarios de usuarios que cuestionaron la presencia del humorista en la reunión familiar. “Salió más dura mi amiga”, “mejor no voy a opinar”, “el ex en el living” y “el invitado de piedra” fueron algunas de las respuestas.

Otros apuntaron directamente a una eventual reconciliación. “Maly, tengo toda la tincada que vas a volver con Freire. Errar es humano, perdonar es divino”, escribió una persona. También hubo quienes cuestionaron la situación con mensajes como “no aprende, más que triste” y “con el hue... de nuevo”.

La postura de Freire en la fotografía tampoco pasó inadvertida: Algunos usuarios se molestaron porque estaba con uno de sus pies sobre el sillón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mari?a Paz Jorquiera Péndola (@malyjorquiera)

Posturas a favor

Sin embargo, otros defendieron que los comediantes continúen compartiendo en familia, independientemente de su situación sentimental. “Nada mejor que la familia. Siempre serán familia, pase lo que pase”, comentó una seguidora.

En la misma línea, otra persona planteó: “¿Por qué juran que porque comparten en familia están juntos de nuevo? Ellos, estén juntos o separados, serán familia igual por siempre porque tienen un hijo”.

"La gente quejándose por el Freire la estupidez pa grande, si él claramente es parte de su familia, es el papá de su hijo y ellos ya han dicho que se llevan bien hace rato", escribió otra usuaria.

La relación de Maly Jorquiera y Sergio Freire

La pareja estuvo junta por más de una década y se casó algunos meses antes de que, a fines de 2024, se hiciera pública la infidelidad de Freire. Aunque durante un tiempo surgieron especulaciones sobre una posible reconciliación, a mediados de 2025 se confirmó el quiebre definitivo.

Desde entonces, ambos han mantenido una relación familiar y han compartido registros juntos en redes sociales. En julio de este año, por ejemplo, Jorquiera publicó una fotografía junto a Freire y Lucas durante unas vacaciones.

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