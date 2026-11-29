"Dorsal en altura": Meteorología emite alerta y avisos por "altas temperaturas extremas" de hasta 33° en sectores de seis regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un "evento de altas temperaturas extremas" y dos avisos de "altas temperaturas" para sectores de seis regiones del país. Según el organismo, los termómetros se elevarían hasta los 33°.
Alerta por "evento de altas temperaturas extremas"
La alerta se origina en una "dorsal en altura" y estará vigente entre la tarde del miércoles 2 y la tarde del viernes 4 de diciembre en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La DMC agregó en sus observaciones que "este evento también afectará a la comuna de Valdivia".
Región de La Araucanía
- Valle: 31-33° (miércoles 2), 31-33° (jueves 3) y 31-33° (viernes 4).
Región de Los Ríos
- Cordillera Costa: 27-29° (miércoles 2), 28-30° (jueves 3) y 28-30° (viernes 4).
Región de Los Lagos
- Cordillera Costa: 26-28° (miércoles 2), 26-28° (jueves 3) y 27-29° (viernes 4).
Avisos por "altas temperaturas"
Debido a la misma "dorsal en altura", el primer aviso de la DMC estará vigente entre la tarde de este domingo 29 de noviembre y la tarde del próximo jueves 3 de diciembre en sectores del Maule, Ñuble y Biobío.
Región del Maule
- Cordillera Costa: 29-31° (domingo 29), 29-31° (lunes 30), 29-31° (martes 1) y 29-31° (miércoles 2).
- Valle: 30-32° (domingo 29), 30-32° (lunes 30), 29-31° (martes 1), 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).
- Precordillera: 30-32° (domingo 29), 30-32° (lunes 30), 29-31° (martes 1), 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).
Región de Ñuble
- Litoral: 22-24° (domingo 29) y 22-24° (lunes 30).
- Cordillera Costa: 28-30° (domingo 29), 28-30° (lunes 30), 28-30° (martes 1) y 28-30° (miércoles 2).
- Valle: 30-32° (domingo 29), 30-32° (lunes 30), 29-31° (martes 1), 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).
- Precordillera: 30-32° (domingo 29), 30-32° (lunes 30), 29-31° (martes 1), 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).
Región del Biobío
- Cordillera Costa: 28-30° (miércoles 2).
- Valle: 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).
- Precordillera: 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).
Por último, el segundo aviso —también originado en la "dorsal en altura"— estará vigente entre la tarde del miércoles 2 y la tarde del viernes 4 de diciembre en sectores de La Araucanía y Los Ríos.
Región de La Araucanía
- Precordillera: 28-30° (miércoles 2), 28-30° (jueves 3) y 28-30° (viernes 4).
Región de Los Ríos
- Valle: 28-30° (miércoles 2), 28-30° (jueves 3) y 28-30° (viernes 4).
- Precordillera: 27-29° (miércoles 2), 28-30° (jueves 3) y 28-30° (viernes 4).
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- "Las temperaturas estarán altas": Meteoróloga de Megatiempo anticipa ambiente caluroso de hasta 33° en la zona central
- Se esperan máximas de hasta 35°: Meteorología emite alerta y aviso por "altas temperaturas" en sectores de seis regiones
- "Con chubascos aislados": Meteorología emite avisos de probables tormentas eléctricas para la RM y otras cuatro regiones