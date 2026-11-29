29 nov. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un "evento de altas temperaturas extremas" y dos avisos de "altas temperaturas" para sectores de seis regiones del país. Según el organismo, los termómetros se elevarían hasta los 33°.

Alerta por "evento de altas temperaturas extremas"

La alerta se origina en una "dorsal en altura" y estará vigente entre la tarde del miércoles 2 y la tarde del viernes 4 de diciembre en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La DMC agregó en sus observaciones que "este evento también afectará a la comuna de Valdivia".

Región de La Araucanía

Valle: 31-33° (miércoles 2), 31-33° (jueves 3) y 31-33° (viernes 4).

Región de Los Ríos

Cordillera Costa: 27-29° (miércoles 2), 28-30° (jueves 3) y 28-30° (viernes 4).

Región de Los Lagos

Cordillera Costa: 26-28° (miércoles 2), 26-28° (jueves 3) y 27-29° (viernes 4).

Avisos por "altas temperaturas"

Debido a la misma "dorsal en altura", el primer aviso de la DMC estará vigente entre la tarde de este domingo 29 de noviembre y la tarde del próximo jueves 3 de diciembre en sectores del Maule, Ñuble y Biobío.

Región del Maule

Cordillera Costa: 29-31° (domingo 29), 29-31° (lunes 30), 29-31° (martes 1) y 29-31° (miércoles 2).

(domingo 29), (lunes 30), (martes 1) y (miércoles 2). Valle: 30-32° (domingo 29), 30-32° (lunes 30), 29-31° (martes 1), 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).

(domingo 29), (lunes 30), (martes 1), (miércoles 2) y (jueves 3). Precordillera: 30-32° (domingo 29), 30-32° (lunes 30), 29-31° (martes 1), 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).

Región de Ñuble

Litoral: 22-24° (domingo 29) y 22-24° (lunes 30).

(domingo 29) y (lunes 30). Cordillera Costa: 28-30° (domingo 29), 28-30° (lunes 30), 28-30° (martes 1) y 28-30° (miércoles 2).

(domingo 29), (lunes 30), (martes 1) y (miércoles 2). Valle: 30-32° (domingo 29), 30-32° (lunes 30), 29-31° (martes 1), 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).

(domingo 29), (lunes 30), (martes 1), (miércoles 2) y (jueves 3). Precordillera: 30-32° (domingo 29), 30-32° (lunes 30), 29-31° (martes 1), 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).

Región del Biobío

Cordillera Costa: 28-30° (miércoles 2).

(miércoles 2). Valle: 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).

(miércoles 2) y (jueves 3). Precordillera: 30-32° (miércoles 2) y 30-32° (jueves 3).

Por último, el segundo aviso —también originado en la "dorsal en altura"— estará vigente entre la tarde del miércoles 2 y la tarde del viernes 4 de diciembre en sectores de La Araucanía y Los Ríos.

Región de La Araucanía

Precordillera: 28-30° (miércoles 2), 28-30° (jueves 3) y 28-30° (viernes 4).

Región de Los Ríos

Valle: 28-30° (miércoles 2), 28-30° (jueves 3) y 28-30° (viernes 4).

(miércoles 2), (jueves 3) y (viernes 4). Precordillera: 27-29° (miércoles 2), 28-30° (jueves 3) y 28-30° (viernes 4).

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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