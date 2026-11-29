29 nov. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización de tránsito a un camión terminó en una persecución y detención del chofer y el copiloto.

Según reportó Carabineros de forma oficial, el conductor del vehículo mayor hizo caso omiso a la orden de la fuerza pública y siguió su marcha.

Tras un seguimiento controlado, se le dio alcance a pocos kilómetros, lugar donde el vehículo fue detenido.

Los dos ocupantes del camión (conductor y copiloto) escaparon a pie, siendo alcanzados por los efectivos policiales, deteniéndolos en el lugar.

El vehículo mantiene domicilio en Alto Hospicio y no tiene cargo por robo. Además, se reportó que no hubo intercambio de disparos ni personas lesionadas.