Fiscalización a camión terminó en persecución y detención de chofer y su copiloto
- Por Cristian Reyes | Silvana Stock
¿Qué pasó?
Una fiscalización de tránsito a un camión terminó en una persecución y detención del chofer y el copiloto.
Según reportó Carabineros de forma oficial, el conductor del vehículo mayor hizo caso omiso a la orden de la fuerza pública y siguió su marcha.
Tras un seguimiento controlado, se le dio alcance a pocos kilómetros, lugar donde el vehículo fue detenido.Ir a la siguiente nota
Los dos ocupantes del camión (conductor y copiloto) escaparon a pie, siendo alcanzados por los efectivos policiales, deteniéndolos en el lugar.
El vehículo mantiene domicilio en Alto Hospicio y no tiene cargo por robo. Además, se reportó que no hubo intercambio de disparos ni personas lesionadas.
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